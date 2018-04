Avondmensen hebben een grotere kans om vroeg te sterven IB

13 april 2018

01u20

Bron: VRT 0 Wetenschap Mensen die laat gaan slapen en 's ochtends moeilijk uit bed geraken, hebben tot 10 procent meer kans om vroeg te sterven. Dat blijkt uit een Brits-Amerikaans onderzoek uitgevoerd bij meer dan 400.000 mensen, meldt de VRT.

Onderzoekers van de Northwestern Universiteit (Chicago, USA) en de Universiteit van Surrey (UK), hebben meer dan 400.000 mensen tussen 37 en 73 jaar gevraagd of ze 'ochtendtypes' of 'avondtypes' zijn en in welke mate. 'Ochtendtypes' zijn mensen die 's avonds op tijd gaan slapen en 's ochtends uitgerust uit bed komen. 'Avondtypes' blijven laat op en hebben 's ochtends moeite om op te staan, en als ze kunnen blijven ze liever tot tegen de middag in bed.

Uitgesproken avondtypes

Zes en een half jaar na de bevraging bleken er in de groep van de avondtypes twee procent meer mensen gestorven te zijn dan in de groep van de ochtendtypes. In de groep die zichzelf een 'uitgesproken avondtype' noemde, bleken er zelfs 10 procent meer mensen gestorven te zijn. Dat doet de onderzoekers besluiten dat avondtypes een grotere kans hebben om vroeger te sterven.

Eerder onderzoek toonde al aan dat avondtypes een verhoogd risico lopen op hart- en vaataandoeningen en ziekten van het metabolisme. De wetenschappers uit Chicago en Surrey zijn de eerste die aantonen dat ze ook een verhoogd risico lopen van vroeg te sterven.

Biologische klok

Uiteenlopende redenen zorgen ervoor dat mensen laat opblijven. "Het zou kunnen dat ze een biologische klok hebben die niet is aangepast aan hun omgeving", zegt onderzoekster Kristen Knutson die deel uitmaakte van het onderzoeksteam. "Het zou ook kunnen dat ze psychologische problemen hebben, onvoldoende bewegen, laat eten, of drugs of te veel alcohol gebruiken."

"Niet meteen ritme omgooien"

Avondtypes hoeven volgens professor Johan Verbraecken, expert slaapstoornissen van het UZ Antwerpen nu niet ineens hun hele ritme om te gooien. "Het zou trouwens verkeerd zijn om je als avondtype nu meteen te gaan gedragen als ochtendtype, want het zit ook voor een stuk in de genen," zegt de professor aan de VRT. "Wel is het belangrijk dat je waakritme in evenwicht is met je slaapritme. Wie 's nachts lang wakker blijft omdat het nu eenmaal in de genen zit, slaapt beter wat langer overdag."