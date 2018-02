Astronomen zagen ster 10,5 miljard jaar geleden ontploffen Redactie

20 februari 2018

14u23

Bron: Belga 0 Wetenschap Astronomen hebben de ontploffing van een ster op 10,5 miljard lichtjaar afstand waargenomen. Het gaat om de verst verwijderde supernova ooit.

"DES16C2nm bevindt zich extreem ver en is extreem helder en zeldzaam", zegt hoofdonderzoeker Mathew Smith van de Universiteit van Southampton. Het fenomeen deed zich voor toen een enorme ster, opgerold in een ver sterrenstelsel, met een enorme ontploffing aan haar levenseinde kwam.

Zo een supernova brengt zeer hevige fenomenen met zich mee. Want de materie van het hemellichaam wordt uitgespuwd aan snelheden van duizenden kilometers per seconde. De supernova is even helder als 200 miljoen keer onze zon, en dus van bij ons te zien.

Het licht van de ontploffing heeft ons 10,5 miljard jaar later bereikt.

De supernova is voor het eerst opgemerkt in augustus 2016. Drie verschillende telescopen hebben in oktober vorig jaar de afstand en extreme helderheid bevestigd. Het team onder leiding van astronomen van de Universiteit van Southampton plaatste het fenomeen in de klasse van "extreem heldere supernova's", of de klasse van de meest heldere en zeldzame ontploffingen van een ster.

"Bovenop een zeer opwindende ontdekking, geeft de extreme afstand van DES16C2nm ons een unieke blik op de aard van extreem heldere supernova's", zegt Smith. "Het uitgestraalde ultraviolette licht geeft ons informatie over de hoeveelheid metaal die de explosie heeft voortgebracht, en over de temperatuur van de explosie zelf. Dat is essentiële informatie om de oorzaken en de drijfveren van deze kosmische explosies te begrijpen".

