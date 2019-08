Astronomen vinden nieuwe mogelijk leefbare planeet op amper 31 lichtjaren van Aarde kv

02 augustus 2019

02u29

Bron: NASA, NBC News 0 Wetenschap Een internationale groep van astronomen heeft met de TESS-ruimtetelescoop een nieuwe planeet ontdekt waar leven misschien mogelijk is. Deze “Superaarde”, genaamd GJ 357 d, ligt in het sterrenstelsel Hydra, is minstens twee keer zo groot als de Aarde en is slechts 31 lichtjaren van ons verwijderd. Dat blijkt uit een studie die dinsdag werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Astronomy and Astrophysics.

De wetenschappers ontdekten de nieuwe planeet tijdens het bestuderen van de dwergster GJ 357: die heeft een massa van ongeveer een derde van onze zon en is zo’n 40 procent koeler. In februari stelde de TESS vast dat het licht van de ster elke 3,9 dagen lichtjes verzwakte, wat erop wees dat er een exoplaneet - een wereld buiten ons zonnestelsel - omheen cirkelt.



Die exoplaneet bleek GJ 357 b te zijn: een planeet ongeveer 22 procent groter dan onze Aarde die op een relatief korte afstand om de dwergster heen cirkelt. De temperatuur op deze planeet bedraagt naar schatting zo’n 254 graden Celsius. “We noemen GJ 357 een “Hete Aarde”, zegt astrofysicus Enric Pallé, medeauteur van de studie.

Water mogelijk?

Bij verder onderzoek kwamen nog twee exoplaneten, waaronder GJ 357 d, aan het licht. Die laatste bleek bijzonder intrigerend te zijn. “GJ 357 d bevindt zich aan de buitenzijde van de leefbare zone van de ster, waar ze ongeveer evenveel zonne-energie krijgt als Mars krijgt van de zon”, zegt medeauteur Diana Kossakowski van het Max Planck Instituut voor Astronomie in het Duitse Heidelberg. “Als de planeet een dichte atmosfeer heeft, wat bepaald zal worden tijdens volgende studies, zou ze voldoende hitte kunnen vasthouden om de planeet op te warmen en water aan het oppervlak toe te laten.”

GJ 357 draait in 55,7 dagen om haar ster heen, op een afstand van ongeveer een vijfde van de afstand van de aarde tot de zon.

De andere planeet in het sterrenstelsel, GJ 357 c, is minstens 3,4 keer zwaarder dan de aarde en cirkelt in 9,1 dagen om haar ster. GJ 357 c heeft vermoedelijk een oppervlaktetemperatuur van 127 graden Celsius, deelt NASA mee.

Verder onderzoek

Het team hoopt om in de toekomst op zoek te gaan kunnen gaan naar tekenen van leven op de exoplaneet met twee nieuwe telescopen: de James Webb Space Telescoop die in 2021 gelanceerd wordt en de Extremely Large Telescope in Chili die vanaf 2025 in gebruik moet genomen worden. Die telescopen zouden moeten onthullen of de planeet rotsachtig is of oceanen heeft.