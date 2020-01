Astronomen pikken mysterieus radiosignaal op in naburig sterrenstelsel HLA

14 januari 2020

16u32

Bron: Belga, Orbiter.ch Spacenews 0 Wetenschap In een naburig sterrenstelsel hebben astronomen een mysterieus radiosignaal ontdekt, zo heeft de gezaghebbende blog Orbiter.ch Spacenews vandaag op gezag van het wetenschappelijke vakblad Nature gemeld.

Astronomen van de University of British Columbia in Vancouver hebben met de Canadese CHIME-radiotelescoop acht repetitieve radiosignalen opgepikt. Ze ontdekten de signalen in een spiraalvormig sterrenstelsel dat nauwelijks 500 miljoen lichtjaar van ons verwijderd is. Deze ontdekking werd vorige week voorgesteld tijdens een bijeenkomst van het American Astronomical Society in Seattle.

Meer energie dan vijfhonderd miljoen zonnen

De bewuste radiosignalen, in het jargon "Fast Radio Burst" (FRB), zijn volgens de Zwitserse blog één van de vreemdste fenomenen in het universum. Het zijn snelle uitbarstingen die slechts enkele milliseconden duren maar meer energie opwekken dan vijfhonderd miljoen zonnen. Ze werden voor het eerst ontdekt in 2007. Vanwaar ze afkomstig zijn is tot op vandaag een mysterie, schrijft de Zwitserse blog.

Hoewel FRB's al herhaaldelijk zijn waargenomen, is dit nog maar de tweede keer dat een repetitief signaal werd waargenomen. Bovendien werden dergelijke radiogolven nooit eerder waargenomen zo dicht bij ons. De vorige waarneming dateert van 2012 en kwam van een sterrenstelsel op twee en een half miljard lichtjaar van ons.