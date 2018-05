Astronomen ontdekken 'monster' van een zwart gat: slorpt om de 2 dagen massa van onze zon op Joeri Vlemings

15 mei 2018

15u29

Bron: ABC News, alphr.com 0 Wetenschap Zo groot als 20 miljard zonnen. Het is amper voor te stellen, maar zo gigantisch is het superzware zwarte gat dat Australische astronomen hebben ontdekt. De grootste quasar ooit zou al dateren uit het vroege universum. Om de twee dagen slokt het gulzige monster een massa gelijk aan onze eigen zon op, en dat op meer dan twaalf miljard lichtjaar van ons.

Het zogenaamde supermassief zwart gat of quasar werd gespot door astronomen van de Australian National University (ANU), geleid door Christian Wolf van de Research School of Astronomy and Astrophysics, met de SkyMapper-telescoop, met behulp van de GAIA-satelliet van ESA. Het zwart gat produceert ultraviolet licht en X-stralen, doordat het gassen en stoffen opslorpt. De temperaturen lopen er zo hoog op dat ze mogelijk het sterrenstelsel waartoe het zwart gat behoort, zouden kunnen verwoesten.

Het is, voor zover bekend, het snelst groeiende zwarte gat in het heelal. Ontstaan op het moment dat ons universum, van inmiddels 13,8 miljard jaar, zo'n 1,2 miljard jaar oud was.

1 procent groter elk 1 miljoen jaar

"Het groeit zo snel dat het duizenden keren helderder schijnt dan een heel sterrenstelsel doordat het dagelijks zoveel gassen opzuigt en zo heel wat wrijving en hitte doet ontstaan", zegt Wolf. Elk één miljoen jaar groeit het met één procent aan, wat extreem zeldzaam is. "Als een dergelijk monster in het centrum van onze Melkweg zou zitten, dan zou het tien keer helderder zijn dan de volle maan. Het zou schitteren als een ongelooflijk heldere puntige ster, die bijna alle sterren aan de hemel zou uitvegen."

Ook onze Melkweg kent een superzwaar zwart gat, maar dat is een lichtgewicht in vergelijking met deze ontdekking. Met een massa van vijf miljoen zonnen is dat 'van ons' maar liefst 40.000 kleiner dan wat de SkyMapper ontdekte. Mocht dát zwarte gat zich centraal in ons melkwegstelsel bevinden, dan zou leven op aarde waarschijnlijk niet mogelijk zijn door de hoeveelheid röntgenstralen. "Maar geen paniek", zegt Wolf. "Het zal ons niet opslokken. Daarvoor is het te ver weg van ons."

Big Bang

"Verrassend genoeg hebben we al zo'n 800 miljoen jaar na de Big Bang zulke enorme zwarte gaten gevonden in het vroege universum." Hoe ze tot zo'n massa groeiden, zo snel na de oerknal, is een groot mysterie voor de natuurkunde. Ze moeten lange tijd supersnel gegroeid zijn, of ze zijn ontstaan uit massieve zwarte gaten, die zich vormden tijdens de donkere vroege tijden door directe instorting." Het onderzoeksteam is nu op zoek naar nog sneller groeiende zwarte gaten om antwoorden te vinden.

"Dit heeft implicaties voor hoe het universum ontstond en welk mechanisme de oerknal teweegbracht", zegt Tamara Davis van de University of Queensland nog.