Astronomen maken zich op voor komst ATLAS: krijgen we deze maand nog eens heldere komeet te zien? LH

01 april 2020

14u58 10 Wetenschap Krijgen we eind deze maand nog eens een spectaculair schouwspel aan de nachthemel te zien? Momenteel is een extreem heldere komeet onderweg naar onze zon en die zou daardoor met het blote oog zichtbaar worden. Sommigen hebben het zelfs over ‘de komeet van een generatie’. “In het beste geval zal ATLAS te zien zijn met een verrekijker”, nuanceert Thierry Pauwels, sterrenkundige, verbonden aan Koninklijke Sterrenwacht van België.

Astronomen kijken al even uit naar de komst van een extreem heldere komeet die eind december ontdekt werd en de wetenschappelijke naam ‘C/2019 Y4 (ATLAS)’ kreeg. ATLAS zou vijf keer groter zijn dan Jupiter en half zo groot als de zon. Gigantisch dus. “Het gaat niet over de grootte van het object zelf, maar de wolk van gas om de kern van een komeet en die kan extreem groot worden.”

ATLAS bleek bij de ontdekking nog zwak, maar vanaf midden maart werd hij steeds helderder. “Als een komeet dichter bij de zon komt, beginnen de aanwezige gassen snel te verdampen en die vormen een wolk errond. Dat zorgt ervoor dat de komeet helderder wordt, wat je te zien krijgt, is dus eigenlijk de wolk en niet de komeet zelf”, legt Pauwels uit.

Een komeet is altijd heel onvoorspelbaar. Het geheel kan eerst heel helder zijn, maar nadien tegenvallen Sterrenkundige Thierry Pauwels

Wil dat dan zeggen dat ATLAS binnenkort met het blote oog kunnen waarnemen? “Neen, zegt Pauwels. “Een komeet is altijd heel onvoorspelbaar. Het geheel kan eerst heel helder zijn, maar nadien tegenvallen, zoals bij Kohoutek in 1973. Men verwachtte eerst een extreem heldere verschijning, maar uiteindelijk viel de zichtbaarheid tegen. Ik verwacht dat ATLAS eind april, begin mei enkel met een verrekijker zal te zien zijn, en dan moet je hem precies weten te vinden.”

In het verleden waren er wel paar kometen die duidelijk zichtbaar met het blote oog. De bekendste waren Hyakutake (die in 1996 maandenlang met het blote oog zichtbaar bleef), Hale-Bopp (1997) en Holmes, die in 2007 zeer goed te zien was.



Volgens sommigen zal ATLAS de felste komeet in twintig jaar zijn, Pauwels verwacht echter (nog) geen spectaculair scenario, “tenzij er onvoorziene uitbarstingen zijn”. Voorlopig blijft ATLAS dus een schouwspel voor (amateur)astronomen.