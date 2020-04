Astronomen leggen precieze beelden van planeetvormende fracties rond sterren vast IB

30 april 2020

02u50

Een internationaal team van astronomen, onder leiding van Jacques Kluska van het Instituut voor Sterrenkunde van de KU Leuven, is er voor het eerst in geslaagd om vijftien beelden vast te leggen van de binnenste randen van planeetvormende fracties rond jonge sterren op honderden lichtjaren van onze planeet. De beelden zijn belangrijk voor de studie van de vorming van planetenstelsels.

Om te begrijpen hoe planetenstelsels gevormd worden, moet gekeken worden naar hun ontstaan. Een jonge ster wordt gevormd als gas en stof opeenhopen in een interstellaire wolk, waarbij een deel blijft cirkelen in een baan rond de ster. De stofdeeltjes kunnen uitgroeien tot grotere lichamen, wat uiteindelijk leidt tot de vorming van planeten. Zo veronderstellen wetenschappers dat rotsachtige planeten zoals de aarde zich vormen in de binnenste regio's van protoplanetaire schijven, minder dan vijf keer de afstand van de aarde tot de zon verwijderd van de ster waarrond de schijf is gevormd.

Om dit proces te bestuderen zijn meer precieze beelden nodig dan die die tot nog toe gemaakt werden met de grootste enkelvoudige spiegeltelescopen, die niet in staat zijn om de kleinste details vast te leggen. Kluska en zijn collega's konden de nieuwe beelden maken met de toepassing van een techniek genaamd infrarood-interferometrie, waarbij het licht van vier 'very large telescopes' uit de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO) in Chili gecombineerd wordt. Aan de hand van wiskundige berekeningen werd vervolgens het licht van de ster verwijderd die verhinderde om de schijven in detail te bekijken.

Het internationaal team zal nu verder onderzoek doen naar de mogelijke redenen achter de onregelmatigheden die in de beelden werden vastgesteld. Zo zijn sommige plekken helderder en andere minder helder, wat kan duiden op processen die tot planeetvorming kunnen leiden.

Kluska en co zullen verder nieuwe waarnemingen doen om een nog gedetailleerder beeld te krijgen en hierdoor getuige te zijn van de planeetvorming. Hij leidt ook een team dat onderzoek doet naar elf dergelijke schijven rond andere, oudere soorten sterren waarvan vermoed wordt dat die eveneens zullen evolueren tot planeten.