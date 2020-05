Astronauten vertrekken binnenkort richting het ISS, maar wanneer ze terugkeren naar aarde weet niemand AW

06 mei 2020

13u15

Bron: Space.com 0 Wetenschap Op reis vertrekken zonder te weten wanneer je terugkomt? Iets waarvoor we vandaag wellicht allemaal willen tekenen. Maar wat als die reis naar de ruimte gaat, zou je het doen? NASA-astronauten Doug Hurley en Bob Behnken alvast wel. Zij zullen op 27 mei voor het eerst aan boord van een SpaceX Crew Dragon richting het Internationaal Ruimtestation (ISS) vertrekken.

Een primeur, want het gaat om het eerste privéruimtevaartuig dat zijn tocht naar het ISS inzet. Nog opvallender: de astronauten weten wanneer ze vertrekken, maar niemand weet wanneer ze terug naar de aarde zullen keren.



Omdat het om een primeur gaat, zijn het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA en SpaceX – het commerciële ruimtevaartbedrijf van Elon Musk – deze (test)vlucht al jaren aan het plannen. Alles werd tot in de puntjes geregeld: de lancering zal plaatsvinden vanop het Launch Pad 39A op het Kennedy Space Center in Florida omstreeks 16.32 uur (lokale tijd). Als alles verloopt zoals gepland zal het ruimtevaartuig van SpaceX 19 uur later arriveren bij het ISS. En dan ontbreekt een belangrijk detail in de planning, namelijk hoelang de twee astronauten in de ruimte zullen vertoeven. Ze kunnen eind juni reeds terugkeren naar de aarde, evengoed pas op 23 september.

Ondanks het grote verschil – een maand versus 119 dagen – zullen Behnken en Hurley de duur van hun missie pas te weten komen eenmaal ze al in een baan rond de aarde zijn. Het gaat immers om een testvlucht, en de ingenieurs aan de grond willen afwachten hoe het toestel van SpaceX reageert. “De missie zal zo lang duren als nodig is voor een testvlucht”, aldus Steve Stich, adjunct-manager van het NASA Commercial Crew Program.