Astronauten in het ISS beginnen aan ruimtewandeling van 6,5 uur AW

29 mei 2019

18u31

Bron: Belga 0 Wetenschap Twee Russische bemanningsleden van het Internationaal Ruimtestation ISS zijn aan een ruimtewandeling begonnen, zo deelde het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA mee.

De Russische gezagvoerder Oleg Kononenko en de Russische vluchtingenieur Aleksej Ovtsjinin begonnen om 17.42 uur Belgische tijd aan een uitje van nominaal 6,5 uur. Hun opdracht is onderhoudswerk aan de spacemeccano, in het bijzonder aan het Russische segment.



Een van hun taken bestaat in het lappen van de ramen van het Russische segment. Ook moet het duo hardware voor experimenten wegnemen en oude kabels verwijderen.



Voor Kononenko is het een vijfde ruimtewandeling, voor zijn collega is het de eerste.

Verjaardag vieren

Volgens het gezaghebbende russianspaceweb.com is het de enige Russische ruimtewandeling die dit jaar is voorzien. Ze staat ook in het teken van de verjaardag van Aleksej Leonov die op 18 maart 1965 de eerste mens ter wereld werd om in het absolute luchtledige te vertoeven. Hij werd geboren op 30 mei 1934.

