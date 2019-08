Asteroïde zo lang als ’s werelds hoogste gebouw scheert binnenkort voorbij de aarde AW

23 augustus 2019

11u00

Asteroïde 2000 QW7, dat is de naam van de klepper die binnenkort langs de aarde zal scheren. Klepper want het gevaarte is bijna zo lang als de Burj Khalifa in Dubai, 's werelds grootste gebouw. Maar maakt u zich geen zorgen, neerstorten zal de asteroïde niet doen.

De asteroïde heeft een doorsnede van 290 tot zelfs 650 meter en is slechts een tikkeltje korter dan de Burj Khalifa, de indrukwekkende wolkenkrabber in Dubai. Moesten die cijfers nog niet tot de verbeelding spreken: dankzij haar massieve afmetingen is de asteroïde twee keer zo lang als de hoogte van het Empire State Building in New York.



Doortocht

Volgens het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA zal het gevaarte rond 14 september rakelings voorbij de aarde scheren. En dat met een snelheid van ongeveer 23.100 kilometer per uur. Rakelings mag trouwens met een korreltje zout genomen worden: tijdens haar doortocht zal er nog steeds een afstand van maar liefst 5,3 miljoen kilometer tussen de aarde en de asteroïde zitten. Dat is bijna 14 keer de afstand tussen de aarde en de maan.