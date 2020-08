Asteroïde zo groot als auto scheert op amper 2.945 km langs aarde, en niemand wist ervan Joeri Vlemings

18 augustus 2020

09u09

Wetenschap Nooit eerder passeerde een ruimterots zo dicht bij de aarde als asteroïde 2020 QG afgelopen weekend - toch volgens de metingen. Het gevaarte, ongeveer zo groot als een wagen, scheerde op nog geen 3.000 km langs onze planeet, wat als een 'bijna-botsing' wordt beschouwd. Opvallend: de asteroïde werd pas zes uur na haar passage ontdekt.

Mocht de asteroïde ons zondag daadwerkelijk geraakt hebben, dan zou ze waarschijnlijk in de atmosfeer zijn opgebrand. Dat gebeurt in dat geval op zo’n hoogte en het ruimtegevaarte was ook zo klein dat we op de aardbodem zelf geen schade zouden ondervinden.

Onrustwekkender dan de eventuele impact van 2020 QG op onze planeet is dat we haar niet zagen komen, ondanks verscheidene programma’s die allerlei gevaarlijke ruimterotsen tijdig zouden moeten opsporen. Een daarvan, gefinancierd door NASA, spotte uiteindelijk toch de asteroïde, maar dan wel zes uur na haar bijna-botsing met de aarde.



2020 QG is de dichtst bij de aarde gepasseerde ruimterots ooit gemeten, met uitzondering van asteroïden die in het verleden al op de aarde insloegen. NASA kent maar een fractie van deze ‘aardscheerders’ of, in het Engels, NEO’s (near-earth objects). Heel wat aardscheerders ontsnappen aan de aardse telescopen. Dat kan gevaarlijk zijn, als de verkeerde asteroïde of planetoïde door de mazen van het net glipt en op onze planeet neerstort. Tienduizenden aardbewoners zouden dan kunnen omkomen.