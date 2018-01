Asteroïde raast volgende week voorbij aarde met 122.400 km/u avh

23 januari 2018

13u44

Bron: Belga 0 Wetenschap Een asteroïde zal volgens het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA begin februari op relatief dichte afstand voorbij de aarde vliegen. Het hemellichaam met de naam 2002 AJ129 zal op 4 februari om 22.30 uur op ongeveer 4,2 miljoen kilometer voorbij onze planeet razen. Dat is ongeveer het tienvoudige van de afstand tussen de aarde en de maan, aldus NASA.

Met een diameter van rond een kilometer is de in 2002 door een observatorium op Hawaii ontdekte planetoïde van middelgroot kaliber. Hij zal de aarde met een relatief hoge snelheid van ongeveer 34 kilometer per seconde (122.400 kilometer per uur) passeren.

Er is geen gevaar voor onze planeet. "We houden deze asteroïde al 14 jaar in het oog en we kunnen zijn baan erg nauwkeurig berekenen", zei NASA-expert Paul Chodas. "Onze berekeningen voorspellen dat er geen enkel kans is dat 2002 AJ129 op 4 februari of op een ander tijdstip in de komende 100 jaar zal botsen met de aarde".