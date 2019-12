Artificiële intelligentie zal Beethovens onafgewerkte tiende symfonie vervolledigen HLA

09 december 2019

15u15

Bron: Belga 2 Wetenschap Een internationaal team van musicologen, de pianist Robert Levin en computerexperts slaan de handen in elkaar om de tiende symfonie van Ludwig van Beethoven te vervolledigen. Ze zullen dat doen op basis van de weinige schetsen die de Duitse componist maakte van het werk, waar ze een algoritme op zullen loslaten.

Beethoven zelf zette nooit meer dan enkele schetsen van zijn tiende symfonie op papier. Toch zou hij de bedoeling gehad hebben dit werk te vervolledigen, en zou hij acht dagen voor zijn dood in 1827 nog over het werk gesproken hebben. Bijna 200 jaar na datum zal het werk eindelijk afgewerkt worden.

Wat dat zal opleveren, is nog niet duidelijk. "Het algoritme is onvoorspelbaar en het verrast ons elke dag opnieuw", aldus coördinator Matthias Roeder, de directeur van het Karajan-instituut in Salzburg.

De afgewerkte symfonie zal op 28 april voor het eerst te horen zijn in Bonn. Het is volgend jaar 250 jaar geleden dat Beethoven er geboren werd. Het project is een initiatief van Deutsche Telekom.

De achtste symfonie van Franz Schubert

Het is niet de eerste keer dat artificiële intelligentie wordt losgelaten op klassieke muziek. Eerder werd al het mogelijk meest bekende onvoltooide werk, de achtste symfonie van de Oostenrijkse componist Franz Schubert, op die manier vervolledigd. Het ging in februari in première in Londen. Dat project werd gefinancierd door het Chinese Huawei.