Artificiële intelligentie helpt overlevingskansen van coronapatiënten te voorspellen

23 april 2020

13u54

Bron: Belga 0 Wetenschap Het softwarebedrijf Icometrix heeft samen met meer dan veertig Belgische partners een systeem ontwikkeld waarmee de overlevingskansen van Covid-19-patiënten beter voorspeld kunnen worden. Daarmee kunnen de zieken preciezer aan een specifieke afdeling toegewezen worden. Het softwarepakket Icolung gebruikt daarvoor artificiële intelligentie (AI). In België werkten naast alle Belgische ziekenhuisgroepen ook de VUB en de KU Leuven mee aan het onderzoek.



"We werken op basis van CT-scans die afkomstig zijn uit Covid-19-afdelingen van de ziekenhuizen", zegt icometrix-CTO Dirk Smeets. "Het was belangrijk dat we voor de ontwikkeling van de software en de toepassingen van AI over zoveel mogelijk data beschikten. Op basis van die scans kijken we hoeveel longweefsel precies is aangetast. Computers kunnen dat nu eenmaal beter dan radiologen. We slagen er met onze software in om de hoeveelheid aangetast longweefsel te kwantificeren. Dat helpt tegelijk de overlevingskansen van een patiënt beter in te schatten.”



Door AI los te laten op de scans, kan men ook te weten komen of het longweefsel sterk genoeg is om de patiënt naar huis te sturen voor verdere thuisisolatie. "Dat is heel belangrijk voor de triage", zegt Smeets. "Het kan ervoor zorgen dat de belasting in de ziekenhuizen kleiner wordt en dat de patiënten de meest optimale zorg krijgen.”

UZ Brussel

De software is momenteel al uitgerold in dertig Belgische ziekenhuizen, het UZ Brussel geldt als voorloper. "Op de dienst radiologie van het Brusselse UZ ging men heel snel aan de slag met het gebruik van AI bij de medische beeldvorming. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de top."

"We hebben de eerste versies van Icolung getest en zijn van mening dat kwantitatieve CT-gegevens belangrijk zijn", reageert professor Johan De Mey als hoofd van de radiologie van het Universitair Ziekenhuis Brussel. "Dankzij de cloud zijn verbeteringen van het AI-algoritme meteen voor ons beschikbaar, wat essentieel is in deze snel evoluerende pandemie.”

“Minder dan 30 minuten”

"We zijn trots dat we een oplossing lanceren die in minder dan 30 minuten kan worden geïntegreerd en een grote impact heeft op de patiënten", besluit Smeets. "Samenwerking is van fundamenteel belang en we zijn vereerd om onze middelen en AI-expertise in te zetten voor dit wereldwijde initiatief tegen Covid-19.”

Icometrix is wereldleider in softwareoplossingen voor klinisch relevante gegevens rond hersen-, MR- en CT-scans. Het gaat dan om patiënten met neurologische aandoeningen, zoals multiple sclerose, hersentrauma, epilepsie, dementie en alzheimer, parkinson,... Vandaag is Icometrix internationaal actief in meer dan honderd klinische praktijken. Daarnaast werkt het bedrijf samen met zorgverleners en farmaceutische bedrijven om geneesmiddelenonderzoeken voor neurologische aandoeningen te evalueren.

