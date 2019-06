Ariane-raket zal Europese missie naar Jupiter lanceren ttr

17 juni 2019

18u14

Bron: belga 0 wetenschap & planeet Het Europese lanceerbedrijf Arianespace en het Europese Ruimtevaartbureau ESA hebben een contract afgesloten voor de lancering van een Europese missie naar de planeet Jupiter, zo heeft Arianespace vandaag getwitterd.

Een Ariane-5 of een nieuwe Ariane-64 moet - ten vroegste - in mei 2022 de JUICE naar Jupiter slingeren. JUICE moet ten minste drie jaar de gasreus exploreren en in het bijzonder ook zijn grootste manen bestuderen die mogelijk een oceaan onder hun ijslaag hebben.

De onbemande sonde zal ongeveer zes ton wegen en zal er 7,5 jaar over doen om Jupiter te bereiken. Om snelheid te winnen, zullen er scheervluchten zijn langs onze planeet, Venus en Mars.

JUICE zal de krachtigste wetenschappelijke lading meevoeren ooit naar de buitenkant van ons zonnestelsel. Airbus Defence and Space ontwikkelt en bouwt de verkenner. Het bedrijf neemt daarbij meer dan tachtig onderaannemers onder de arm, goed voor meer dan 110 contracten. Hoeveel het lanceercontract waard is, is traditioneel niet meegedeeld.

