Archief van 30 miljoen pagina's over menselijke beschaving op weg naar de maan

04 maart 2019

18u27

Bron: NBC News, LiveScience 0 Wetenschap Israël schreef vorige week al geschiedenis met een eerste private maanmissie, maar daarbovenop zorgt het land ervoor dat onze rijke geschiedenis nooit vergeten zal worden. Het Israëlisch ruimteschip draagt immers een archief of bibliotheek van 30 miljoen pagina’s met zich mee.

Dat reusachtige archief – dat de naam ‘Lunar Library’ draagt - is trouwens gecomprimeerd tot één metalen disk die het uiterlijk heeft van een vierkante dvd. Gelukkig maar, want het ruimteschip is maar zo groot als een wasmachine.



Het doel van de dvd is trouwens niet om aliens te informeren over het leven op aarde, wel is het een soort van back-up van de menselijke beschaving. De metalen schijf zou minstens zes miljard jaar moeten overleven waardoor die onze verre afstammelingen kan informeren over onze rijke geschiedenis. “Op die manier kunnen ze leren uit de fouten die wij maakten”, aldus Nova Spivack, medeoprichter van de Arch Mission Foundation, een van de organisaties die het project verwezenlijkten.

Kinderliedjes en handleidingen

Wat er dan precies op die schijf staat? De volledige Engelstalige versie van Wikipedia, tienduizenden fictie- en non-fictieboeken, handboeken en een handleiding voor 5.000 verschillende talen met maar liefst anderhalf miljard voorbeeldvertalingen erbij. Daarnaast was er ook nog plaats voor kinderliedjes en –tekeningen, en talrijke geschriften over de Israëlische cultuur en geschiedenis.

Het plan is om diezelfde schijf op verschillende plaatsen ter wereld te verspreiden alsook op verschillende locaties in de ruimte. De maan zal een eerste ‘verstopplaats’ zijn.

De maansonde ter grootte van een wasmachine en de robot ‘Beresheet’ - die de bijzondere dvd op de maan zal planten - werden in de nacht van 21 op 22 februari gelanceerd door een Falcon 9-raket van Elon Musks SpaceX. Vermoedelijk zullen ze op 11 april 2019 op de maan landen.

Sciencefiction in de ruimte

De organisatie Arch Mission Foundation is trouwens niet aan haar eerste proefstuk toe. Vorig jaar plaatste ze al een schijf met daarop de beroemde sciencefictionboeken van de ‘Foundation’-trilogie van Isaac Asimov in het handschoenenkastje van de rode Tesla Roadster. Die Tesla werd in een baan rond de zon gelanceerd en bevindt zich daar nog steeds.

