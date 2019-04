Archeologische vondst onder parking bevestigt voor het eerst bestaan Bijbelse koning jv

02 april 2019

11u53

Bron: The Blaze 0 Wetenschap Archeologen hebben in Israël voor het eerst bewijs bovengespit van het historische bestaan van de Bijbelse koning Josia. Het gaat om een zeldzame zegel in klei, gevonden onder een parkeerterrein.

Op de zegel staat in het oud-Hebreeuws de naam van Nathan-Melech, een hoge pief in Josia’s koninkrijk in Juda dat zich situeerde van 641 tot 609 voor Christus. Het Oude Testament vermeldt koning Josia uitvoerig. Het letterlijke opschrift van de zegel: “van Nathan-Melech, dienaar van de koning”, een verwijzing naar Josia. De naam van de hoveling komt zelf maar één keer voor in de Bijbel, in 2 Koningen.

Het artefact van amper 1 centimeter werd gevonden op een archeologische site City of David, waar zich vermoedelijk de oude ruïnes bevinden van een plaats die de Babyloniërs tijdens de verwoesting van Jeruzalem in 586 voor Christus platbrandden.