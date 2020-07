Archeologische studie suggereert dat mens veel vroeger voet aan wal zette in Noord-Amerika AW

23 juli 2020

07u28

Bron: Belga 0 Wetenschap Nieuw archeologisch onderzoek in New Mexico suggereert dat de mens 15.000 jaar vroeger dan aanvankelijk gedacht in Noord-Amerika arriveerde. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het Nieuw archeologisch onderzoek in New Mexico suggereert dat de mens 15.000 jaar vroeger dan aanvankelijk gedacht in Noord-Amerika arriveerde. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het vaktijdschrift Nature.

Volgens de huidige wetenschappelijke bevindingen zou de mens zo'n 15.000 à 16.000 jaar geleden vanuit Oost-Azië voet aan wal hebben gezet in het noorden van Amerika.



Een onderzoeksteam, onder leiding van Ciprian Ardelean aan de Autonomous University of Zacatecas in Mexico, heeft recent opgravingen gedaan in de grot Chiquihuite in het Mexicaanse Astillero-gebergte. Daar vonden ze bijna 2.000 stenen werktuigen, waarvan 239 ingebed in grindlagen die gedateerd werden als 25.000 en 32.000 jaar oud. Ardelean concludeert daaruit dat de grot als toevluchtsoord werd gebruikt tijdens de winter.

Twijfel

Het onderzoek roept ook controverse op. Andere deskundigen beweren dat de stenen werktuigen geen echte werktuigen waren en mogelijk helemaal niet zo oud zijn. "Voorts is er nog steeds geen overtuigend genetisch bewijs van menselijke aanwezigheid in Amerika van vóór 15.000 jaar geleden", benadrukt geneticus David Reich van de Harvard Medical School in Boston, Massachusetts.