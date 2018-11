Archeologen vinden verloren stad terug: gebouwd door krijgsgevangenen van Trojaanse oorlog AW

Bron: The Washington Post/ Greek Culture Ministry 0 Wetenschap De legende van het paard van Troje is wereldberoemd, maar het verhaal van verloren stad Tenea is minder bekend. Geen wonder want archeologen twijfelden over het bestaan ervan. Tot nu. Recente vondsten verraden het weemoedige verhaal van een groep buitenstaanders die verbannen werd naar het zuiden van Oud Korinthe.

Volgens de legende wisten de Grieken Troje te veroveren met een geniepige list. Ze bouwden een reusachtig houten paard waarin soldaten zich verstopten. Dat paard haalden enkele nietsvermoedende inwoners naar binnen waarna de Grieken tevoorschijn kwamen en de stad veroverden.



Wat er met de oorspronkelijke inwoners van Troje gebeurde, wordt meestal achterwege gelaten in de Griekse mythologie. Velen wachtten immers een gruwelijk lot, anderen werden volgens historische verhalen verbannen naar de verloren stad Tenea. En recente vondsten bevestigen die verhalen. Dat kondigde het Grieks ministerie van Cultuur aan.

Verbannen

De eerste inwoners van de stad waren Trojaanse krijgsgevangen die verbannen werden uit eigen stad, maar wel toestemming kregen van de bezetter om een nieuw stadje te bouwen. En dat deden ze met succes want Tenea transformeerde van een plek voor buitenstaanders naar een stad met een eigen regering. Het is overigens de enige stad die ongedeerd werd gelaten na de inval van de Romeinen.

Huzarenstuk

De stad, geregeerd door oorlogsgevangenen, hield archeologen decennialang in de ban. Zeer periodieke vondsten plaagden onderzoekers en leverden beperkt bewijs van het bestaan van de stad. Zo werd er een marmeren beeld van een jongeman (Kouros van Tenea) opgegraven. Verder nog ontdekten archeologen honderden jaren geleden al een sarcofaag met het skelet van een vrouw. En de vondsten situeerden zich allemaal in de regio ten zuiden van Oud Korinthe.

Tenslotte werden archeologen in 2013 aangemoedigd om wat meer moeite te steken in de opgravingen in die regio. “Het is dankzij een plotse hoge concentratie aan keramiek en architecturale overblijfselen dat we de site ontdekten”, aldus het team Griekse archeologen. Toch konden die restanten geen hard bewijs leveren voor het bestaan van de stad Tenea, zoals die in oude verhalen omschreven wordt.

Romeins-Griekse beschaving

Gelukkig bracht de recente vondst eindelijk verlossing: de stenen muren tonen de structuur van een nederzetting die zo’n 3.000 jaar oud is. De archeologen wisten deuropeningen, muren en vloeren te onderscheiden en konden zo de mysterieuze stad een beetje minder mysterieus maken. Zo ontdekten ze ook artistieke werken waarbij de Griekse en Romeinse beschavingen samenkomen. “De overblijfselen dienden vele doelen. Een ervan was voldoen aan zowel de Griekse als de Romeinse culturele codes”, aldus de Griekse archeologen. Dat bewijst meteen dat de Romeinen het stadje van oorlogsgevangenen ongedeerd lieten in 146 voor Christus.