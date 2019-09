Archeologen vinden twee hoofdstellen van Romeinse cavaleriepaarden in Utrecht jv

09 september 2019

18u00

Bron: anp 1 Wetenschap Bij archeologisch onderzoek in Vinex-wijk Leidsche Rijn in Utrecht hebben Nederlandse onderzoekers twee hoofdstellen van Romeinse cavaleriepaarden gevonden. "Dit type hoofdstel is bekend van afbeeldingen op Romeinse grafstenen, maar is nooit eerder compleet gevonden", aldus een woordvoerder van de gemeente.

De archeologen vermoeden dat dit paardentuig in de Romeinse tijd opzettelijk in de Rijn is gegooid. De vondst werd samen gedaan met twee kruiken met opvallende inscripties. Een van de kruiken is doorboord. "Dit wijst op een offerhandeling. Rivieren waren gangbare plaatsen om door middel van offers contact te maken met hogere machten." De Rijn was destijds de grensrivier van het Romeinse Rijk.

Op de locatie kwamen meer oudheidkundige schatten aan het licht. Het gaat onder meer om enkele unieke wapenstukken, kledingspelden en vingerringen. In de nieuwe woonwijk zijn vaker bijzondere vondsten gedaan. Zo werd er vorig jaar nog een 2.000 jaar oude weg blootgelegd. Archeologen omschreven Leidsche Rijn toen als een schatkamer.