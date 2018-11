Archeologen vinden skelet van jonge vrouw die 3.700 jaar geleden stierf tijdens bevalling LH

Bron: National Geographic, Daily Mail 0 Wetenschap Archeologen hebben bij opgravingen in de omgeving van Aswan in Egypte een bizarre vondst gedaan. Ze vonden er het skelet van een 25-jarige vrouw die 3.700 jaar geleden waarschijnlijk stierf tijdens de bevalling. Ze werd samen met de ongeboren baby in haar buik begraven. Experts noemen het een “extreem zeldzame vondst”.

Onderzoekers van Yale University en de Universiteit van Bologna vonden de resten van de vrouw en haar ongeboren baby op de archeologische site van Kom Ombo in Aswan, ongeveer 852 kilometer ten zuiden van Caïro. Het skelet van de vrouw was gehuld in een leren lijkwade en omringd door aardewerk.

De foetus bevindt zich al in de geboortepositie, met zijn hoofd naar beneden in het bekken van de vrouw. De vrouw stierf naar alle waarschijnlijkheid tijdens de bevalling. “Deze vondst bevestigt dat de bevalling in die tijd zeer gevaarlijk was en moedersterfte iets is van alle tijden”, benadrukt een onderzoekster.

Volgens een officieel persbericht was het bekken van de vrouw misvormd, wat zou wijzen op ondervoeding tijdens haar kinderjaren. “Dat bewijst hoe moeilijk haar kindertijd was”, klinkt het.

Eerder deze maand ontdekten archeologen in Kom Ombon, gelegen aan de oostelijke oever van de Nijl, een pottenbakkerij van 4.500 jaar oud.