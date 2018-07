Archeologen vinden Incabegraafplaats in Peruaanse piramide kv

05 juli 2018

19u38

In Peru hebben archeologen een omvangrijke begraafplaats van het Incavolk aangetroffen in een piramide. Die ligt in een woestijn ver van het hart van het voormalige Incarijk in de Andes.

De onderzoekers hebben tot nu toe al 24 tombes met menselijke resten, granen, kledij en aardewerk uit de Incacultuur aangetroffen op de archeologische site van Tucume, zegt Jose Manuel Escudero, directeur van het team van 89 archeologen dat de plek onderzoekt.

In Tucume liggen 26 piramides verspreid over een oppervlakte van 221 hectare. De begraafplaats werd ontdekt in de Huaca de las Abejas of de Bijenpiramide, op ongeveer één kilometer van de Huaca Larga, de 30 meter hoge hoofdpiramide, een van de hoogste in Zuid-Amerika. De onderzoekers vermoeden dat de Inca's omstreeks 1470 in de regio toekwamen.

Elite-Inca's

"We hebben alle bewijs dat dit een elitegroep van zowel mannen als vrouwen was", zegt Bernarda Delgado, directeur van het Tucume Museum, over de aangetroffen gemummificeerde lichamen. Sommige zijn in meerdere lijkwaden gewikkeld.

"Een gewoon iemand begraaf je niet op die manier", aldus Escudero. Het feit dat er adellijke Inca's werden begraven in Tucume suggereert dat de beschaving een voorname rol speelde in de regio.

Het geslacht van de gevonden lichamen moet nog bevestigd worden, maar de archeologen vermoeden dat de vrouwen begraven werden met materialen om te weven, terwijl de mannen omringd werden met roeispanen, peddels en schelpen. De onderzoekers verwachten nog minstens tien andere lichamen te vinden.

Uitgestrekt rijk

Het Incarijk, dat werd bestuurd vanuit de hoofdstad Cusco, strekte zich uit van de Stille Oceaan tot het Andesgebergte. De Inca's maakten gebruik van wegen en een belastingssysteem, tot de Spaanse verovering in de zestiende eeuw alles veranderde.

In Tucume, op zo'n 650 kilometer ten noorden van de Peruaanse hoofdstad Lima, leefde omstreeks 1100 vermoedelijk het Lambayequevolk, vooraleer de regio werd overgenomen door de Chimucultuur en vervolgens zo'n 500 jaar geleden door de Inca's.

"Er is een hergebruik van de ruimte", aldus Escudero. "Elke cultuur vond blijkbaar dat het handig was om deze locatie te gebruiken om te regeren."

De archeologen hopen nu meer te weten te komen over de Bijenpiramide waarin de tombes werden aangetroffen. "De Bijenpiramide moet een belangrijke betekenis gehad hebben om hen hier te begraven", zegt Escudero.