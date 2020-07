Archeologen ontrafelen mysterie rond herkomst van gigantische stenen van Stonehenge AW

30 juli 2020

Bron: The Guardian 0 Wetenschap Stonehenge blijft wellicht een van de grootste mysteries voor archeologen. Was het een begraafplaats of een religieus monument? Hoe werden de loodzware stenen daar geplaatst, en vanwaar kwamen de stenen eigenlijk? Die vragen stelden archeologen zich de laatste eeuw(en). En volgens een recent onderzoek kan één van die vragen alweer beantwoord worden.

Het was al eerder bekend dat enkele kleinere stenen op de site van Stonehenge afkomstig waren van de Preseli-heuvels, zo’n 320 kilometer van de plaats waar Stonehenge gebouwd werd. De oorsprong van de overige kolossen – gemiddeld 7 meter hoog, met een gewicht van zo’n 20.000 kilogram – bleef eeuwenlang een mysterie. “We wisten natuurlijk wel dat de sarsenstenen van Stonehenge uit de regio moesten komen”, zegt één van de onderzoekers nog. “Maar deze steensoort komt hier meer voor, dus we wisten tot nu toe niet waarvandaan precies.” Totdat er een stukje steen van de site gerecupereerd werd waarop een team archeologen van de University of Brighton onderzoek mochten verrichten.



Dat cilindervormige stuk steen werd ongeveer zestig jaar geleden, in 1958, door een man meegenomen als ‘souvenir’. Een jaar geleden werd het stukje gerecupereerd, waardoor de Britse onderzoekers het staal konden vergelijken met zandstenen die gevonden werden op twintig andere sites. Totdat er uiteindelijk een match gevonden werd.



Gisteren publiceerden de archeologen de resultaten van hun “baanbrekend onderzoek” en onthullen ze dat de enorme stenen afkomstig zijn van West Woods in Wiltshire, zo’n 24 kilometer verderop. Een vijftigtal (van de 80 zandsteenblokken) stenen zouden van die regio afkomstig zijn. Hoe de bouwers van Stonehenge de gigantische stenen versleept hebben, blijft echter een mysterie.



