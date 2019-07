Archeologen ontdekken twee “zeldzame bootgraven” uit Vikingtijd ttr

08 juli 2019

10u40

Archeologen zijn er in de Zweedse stad Uppsala in geslaagd om twee bootgraven uit de Vikingtijd op te graven. De graven zouden zo'n duizend jaar oud zijn, zo vermoeden wetenschappers. Ze wijzen erop dat het om een "zeldzame vondst" gaat.

Het ene graf, dat werd gevonden onder een middeleeuwse kelder, was nog geheel intact. Daarin troffen de onderzoekers de resten aan van een man, een paard en een hond. Er werden ook grafgiften gevonden, zoals een zwaard, een speer, een schild en een versierde kam. Dat wijst erop dat het graf wellicht toebehoorde aan een erg prominent persoon uit de Vikingtijd, tussen 800 en 1000. Het andere graf raakte vermoedelijk enkele eeuwen geleden beschadigd tijdens werkzaamheden.

De meeste mensen werden gecremeerd in de Vikingtijd, maar welgestelde Vikingen werden na hun dood soms in een schip gelegd dat vervolgens werd begraven. Zo meldt Anton Seiler, een van de Zweedse onderzoekers, in een persbericht. De overledene kreeg vaak geschenken, zoals sieraden of zwaarden, mee op zijn tocht naar het Walhalla. In de Noordse mythologie was het Walhalla een hemel waar strijders na hun dood heengingen.

Verder onderzoek

Wetenschappers verduidelijken dat het om een “zeldzame vondst” gaat. In het verleden werden amper tien bootgraven teruggevonden, vooral in Midden-Zweden. Het laatste bootgraf werd zo’n vijftig jaar geleden aangetroffen. “De archeologen dachten dat het een routine-opgraving zou zijn en waren dus verrast toen ze twee bootgraven vonden”, zegt Ninna Bengtsson van het onderzoeksteam.

Nu hopen de Zweedse archeologen meer details aan het licht te brengen over het fascinerende begrafenisritueel. “Omdat bootgraven zo zeldzaam zijn, is dit de perfecte kans om dit ritueel met nieuwe methoden te onderzoeken. Dat kan nieuwe resultaten, theorieën en antwoorden opleveren”, aldus een van de onderzoekers.

Bepaalde delen zullen na het onderzoek tentoongesteld worden in het Gamla Uppsala Museum en het Zweeds Historisch Museum van Stockholm.