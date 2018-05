Archeologen ontdekken nog meer woestijntekeningen in Peru kv

28 mei 2018

20u30

Bron: Reuters 0 Wetenschap Archeologen hebben met drones meer dan 25 nieuwe geogliefen ontdekt nabij de Nazcalijnen in de kustwoestijn in het zuiden van Peru. Dat deelt het ministerie van Cultuur vandaag mee.

De geogliefen zijn enorme tekeningen in het woestijnzand in de Peruaanse pampa's. Dankzij dronebeelden hebben wetenschappers nog meer reusachtige afbeeldingen ontdekt, onder andere van een orka en een dansende vrouw.

De meerderheid van de recent ontdekte afbeeldingen zijn het werk van de Paracascultuur. Ze zijn meer dan 2.000 jaar oud en bijgevolg honderden jaren ouder dan de Nazcalijnen van de hand van het Nazcavolk. Dat zegt Johnny Isla, een archeoloog van het Peruaanse ministerie van Cultuur.

Drones "geven ons de kans om onze documentatie te vergroten en nieuwe groepen van figuren te ontdekken", aldus Isla. "We hebben nog niet tussen [de geogliefen] gewandeld, we hebben alleen foto's genomen. Dit is de eerste fase van het onderzoek", zegt de archeoloog.

In tegenstelling tot de Nazcalijnen, waarvan de meerderheid enkel zichtbaar is vanuit de lucht, zijn de pas ontdekte 'Palpalijnen' aangebracht op heuvels en kunnen ze gezien worden vanaf de grond.

Mysterie

De Nazcalijnen zijn tientallen figuren van dieren en geometrische vormen die werden aangebracht in het woestijnzand op de Peruaanse hoogvlakte. Dankzij de unieke klimaatomstandigheden in de regio werden de figuren al die tijd bewaard. Niemand weet precies waartoe de Nazca- en Palpalijnen precies dienen, waarom ze zo groot zijn of waarom ze zo lang deel uitmaakten van de cultuur van de precolumbiaanse volkeren. "In totaal spreken we over ongeveer 1200 jaar waarin geogliefen gemaakt werden" in de regio, aldus Isla.

De Nazcalijnen werden in 1994 uitgeroepen tot UNESCO-werelderfgoed, maar hebben te lijden onder de druk van Peruanen die zich illegaal in het gebied vestigen en verkeer dat van de nabijgelegen snelweg afwijkt.