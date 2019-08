Archeologen ontdekken drie ‘buitenaardse’ schedels in Kroatië AW

23 augustus 2019

15u17 18 Wetenschap In Kroatië zijn drie menselijke schedels opgediept, al twijfelden de archeologen voor een fractie van een seconde of het niet over de restanten van buitenaardse wezens ging. Tenslotte hadden de schedels een puntige, onaardse vorm. In werkelijkheid ging het om kunstmatig vervormde schedels.

De schedels werden in 2013 reeds teruggevonden op een archeologische site in Osijek. De jaren daarop werden de merkwaardige schedels geanalyseerd en die analyse werd nu gepubliceerd in het tijdschrift PLOS One.



Doodsoorzaak

Uit de resultaten van de archeologen blijkt dat de schedels wel degelijk afkomstig waren van drie ‘gewone’ jongens die zo’n 1.550 jaar geleden stierven. Op dat moment waren de tieners vermoedelijk 12 tot 16 jaar oud. Daarbij waren ze duidelijk ondervoed, maar onduidelijk is nog of ze daaraan ook gestorven zijn.



Hun geschatte sterfdatum (415 tot 560 na Christus) komt immers overeen met de val van het Romeinse Rijk. Daarop kwamen nieuwe bevolkingsgroepen en culturen aan in Europa, alsook strubbelingen en nieuwe ziektes.

Misvormde schedels

En wat dan met die vreemd gevormde schedels? Het klinkt misschien gek, maar het fenomeen waarbij de schedel opzettelijk vervormd werd, kwam in verschillende werelddelen voor. Mensen met zo’n vreemd hoofd vervulden doorgaans een hogere positie in de samenleving, wilden hun intelligentie in de kijker zetten, en/of dichter bij de geesten staan.



Het vervormen van de schedel gebeurde voornamelijk bij kinderen, omdat een kinderhoofd nog tamelijk ‘plooibaar’ is. Bij de kinderen werd het hoofd dan tussen twee houten planken gewikkeld waardoor een geforceerde en onnatuurlijke groei werd opgedrongen. Het resultaat? Langwerpige en puntige schedels die een onaardse indruk nalaten.



Natuurlijk liepen de praktijken waarbij het hoofd werd vervormd, niet altijd succesvol af. Zo zijn er reeds talrijke restanten ontdekt van kinderen die hoogstwaarschijnlijk stierven na het uitvoeren van een zogenaamde schedelbinding.