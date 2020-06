Archeologen leggen oudste en mogelijk grootste bouwwerk van Maya's bloot AW

04 juni 2020

12u22

Bron: Belga 8 Wetenschap In het zuiden van Mexico hebben archeologen het oudste en mogelijk ook grootste bouwwerk van de Maya's ontdekt, zo werd vandaag bekendgemaakt.

Het team van archeoloog Takeshi Inomata van de Universiteit van Arizona zocht gedurende drie jaar in de staat Tabasco met behulp van LIDAR-technologie - een lasertechniek die scant naar structuren in het landschap. Met lasers vanop vliegtuigen kan er doorheen de vegetatie naar de bodem gekeken worden om tot een 3D-beeld te komen, waardoor het bouwwerk in kaart kon worden gebracht.



Zo kwamen de onderzoekers tot de vaststelling dat er in de regio 21 ceremoniële complexen zijn, die allemaal volgens dezelfde indeling zijn opgebouwd: een rechthoekig plateau van noord naar zuid georiënteerd met daarop een aantal terpen.



Aguada Fenix is veruit het grootste complex, met een lengte van 1.400 meter en een breedte van 400 meter. Het is naar schatting 3.000 jaar oud. "Daarmee is dit het oudste complex dat in Mayagebied is gevonden en ook het grootste bouwwerk voor de start van de Spaanse periode in deze regio", schrijven de onderzoekers in het vaktijdschrift Nature.

Omstreeks 1.000 voor Christus werd de bouw gestart, 250 jaar later was de site alweer verlaten. De Mayacultuur bereikte zijn bloeiperiode tussen 200 en 800 na Christus.

Ceremonieel bouwwerk

Volgens de onderzoekers kon het ceremoniële complex plaats bieden aan veel meer mensen dan de latere piramides, die voorbehouden waren voor de elite. "Aguada Fenix en andere ceremoniële bouwwerken uit dezelfde periode doen suggereren dat gemeenschapswerk essentieel was bij de ontwikkeling van de Mayacultuur.”