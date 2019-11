Archeologen doen lugubere vondst: 2 baby’s opgegraven die schedels van andere kinderen als helm droegen AW

25 november 2019

16u15 2 Wetenschap Tijdens een opgraving in Salango in het Zuid-Amerikaanse Ecuador zijn enkele archeologen op een huiveringwekkende vondst gestoten. In een begraafplaats van twee millennia oud, werden de overblijfselen van elf personen gevonden. Daaronder twee baby’s die in het bijzonder opvielen omdat ze een soort van helm droegen, vervaardigd uit de schedels van andere kinderen.

De restanten werden zo’n 2.100 jaar geleden begraven, omstreeks 100 voor Christus, en zijn afkomstig van leden van de zogenaamde Guangala-cultuur. Onder de elf personen die werden opgegraven, lagen de resten van een baby van ongeveer 18 maanden oud en eentje die amper een halfjaar oud werd geschat. Bijzonder aan die vondst: de twee baby’s droegen een helm gemaakt van de schedels van andere, oudere kinderen. Dat schrijven de archeologen die de opgraving in goede banen leidden in het vaktijdschrift Latin American Antiquity.

“De aangepaste schedel van het oudere kind werd op een helmachtige manier rond het hoofd van het andere kind geplaatst zodat het jongste kind doorheen de schedel van het oudere kind keek”, zo schrijven de onderzoekers. Die oudere kinderen - waarvan het hoofd werd omgevormd tot een soort van helm - waren vermoedelijk zo’n vier tot twaalf jaar oud toen ze stierven.

Waarom?

Voorlopig is nog onduidelijk waarom de baby’s met het ietwat lugubere hoofddeksel begraven werden. Verder onderzoek moet bijvoorbeeld uitwijzen of het jongste kind familie was van het oudste kind. Wel geven de archeologen alvast enkele plausibele hypotheses of mogelijke verklaringen mee.

Volgens een eerste hypothese stierven de baby’s aan ondervoeding en hongersnood. Ze werden immers begraven in de buurt van een vulkaan die toen actief was en vermoedelijk de landbouw in die regio verstoorde. De overblijfselen van de kinderen, de oudere kinderen incluis, vertoonden allemaal tekenen van bloedarmoede wat de hypothese bevestigt.

De ‘helm’ kan dan bedoeld zijn om kinderen te beschermen tegen “een natuurlijke of sociale ramp of om hen duidelijk te linken aan hun voorouders”, zo staat te lezen in de studie.

We zijn tamelijk hard geschrokken. Nooit eerder werd er zo’n vondst gedaan, en er blijven zoveel vragen onbeantwoord hoofdauteur Sara Juengst

Ritueel

Een minder waarschijnlijke verklaring is dat de kinderen het slachtoffer waren van een ritueel; een vergeefse poging om de vulkaan te kalmeren. De overblijfselen vertoonden echter geen tekenen van letsels of een trauma. Daarentegen suggereert het bewijs wel dat de kinderen “behoorlijk ziek waren”.

Wat vaststaat, is dat de onderzoekers behoorlijk onder de indruk waren van hun vondst. “We zijn tamelijk hard geschrokken. Nooit eerder werd er zo’n vondst gedaan, en er blijven zoveel vragen onbeantwoord”, reageert hoofdauteur Sara Juengst.