Apparatuur van Belgische wetenschappers waarschuwde voor vulkaanuitbarsting op Filipijnen

13 januari 2020

14u39

De vulkaan Taal op de Filipijnen is na 43 jaar slaaptoestand weer wakker geworden. Een voorteken van de hernieuwde activiteit was onder meer de verhoogde concentratie van CO² in het water van het kratermeer. Die verhoging werd geregistreerd door Belgische apparatuur. Die was op de vulkaan geplaatst door onderzoekers van het laboratorium G-Time van de faculteit Wetenschappen van de Franstalige Brusselse universiteit ULB.

"Sinds februari vorig jaar was de verhoging van CO² in het water opgemerkt. De autoriteiten kregen daardoor de gelegenheid om de nodige maatregelen te nemen", aldus Corentin Caudron van G-Time.

In tegenstelling tot de vorige keren, toen de verhoging van CO² stopte na twee of drie maanden, ging ze dit keer gedurig aan voort: dat kon als voorteken van een eruptie gezien worden en die is er nu ook effectief gekomen. De apparatuur werd al tien jaar geleden door de ULB-onderzoekers geplaatst in de krater van de vulkaan.

Andere indicatoren waren er ook, zoals de toegenomen seismische activiteit in de regio, de vormveranderingen van de vulkaan die door satellietbeelden in kaart werden gebracht en de chemische activiteit van het water met een veranderende zuurtegraad tot gevolg. De eruptie heeft nu alle apparatuur vernield. De onderzoekers willen nieuwe apparatuur plaatsen, zodra dat weer mogelijk is.