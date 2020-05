Amerikaanse studie: kinderen en jongeren lopen meer risico dan gedacht bij Covid-19 “Ouders moeten het virus serieus blijven nemen” HAA

12 mei 2020

16u14

Bron: IPS 38 Wetenschap Kinderen en jongeren lopen meer risico dan gedacht op ernstige complicaties en overlijden door het nieuwe coronavirus. Dat blijkt uit een Amerikaanse studie. “Het idee dat Covid-19 kinderen en jongeren spaart, is gewoon fout”, zegt auteur Lawrence Kleinman, professor pediatrie aan de Amerikaanse Rutgers-universiteit.

“Kinderen en jongeren worden vaker erg ziek als ze andere chronische aandoeningen hebben, waaronder obesitas. Maar het is daarnaast belangrijk op te merken dat ook kinderen en jongeren zonder chronische ziekte risico lopen. Ouders moeten het virus serieus blijven nemen”, aldus Kleinman.

De studie volgde 48 kinderen en jongeren, van 0 tot 21 jaar oud, die in maart en april op pediatrische intensievezorgafdelingen in de Verenigde Staten en Canada zijn opgenomen met Covid-19.

Falen van twee orgaansystemen

Bij meer dan 20 procent van de kinderen en jongeren trad een falen van twee of meer orgaansystemen op als gevolg van Covid-19. Bijna 40 procent had beademing nodig. Twee patiënten stierven. Aan het einde van de onderzoeksperiode lag een derde van de patiënten nog steeds in het ziekenhuis; drie hadden nog beademing nodig.

Een vijfde van de opgenomen kinderen en jongeren vertoonde geen chronische aandoeningen

Meer dan 80 procent van de opgenomen kinderen en jongeren bleek onderliggende chronische aandoeningen te hebben, onder meer obesitas, diabetes, chronische longziekte of problemen met het immuunsysteem. Maar een vijfde vertoonde dus geen chronische aandoeningen, aldus de studie, die in JAMA Pediatrics werd gepubliceerd.

De jongste weken worden ook meer kinderen met symptomen van de ziekte van Kawasaki opgenomen op intensieve zorg, zeggen artsen in verschillende landen, onder meer België en Nederland en de VS. Bij deze zeldzame ziekte gaan de bloedvaten ontsteken. Of er een verband met Covid-19 is, is nog niet bewezen.

