Amerikaanse sonde in een baan rond asteroïde gekomen bvb

01 januari 2019

15u18

Bron: Belga 0 Wetenschap Een sonde van het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA is gisteren in een baan rond een asteroïde gekomen, om er later stalen van naar onze planeet te brengen.

Planetoïde Bennu is het kleinste object in de kosmos waar ooit een door mensenhanden gemaakt tuig rond heeft gedraaid. De sonde OSIRIS-REx kwam op 3 december na een reis van meer dan twee jaar en twee miljard kilometer aan bij Bennu, een object dat aan 100.000 kilometer op meer dan 110 miljoen kilometer van ons rond onze ster wentelt. De verkenner stabiliseerde zich toen op 7 kilometer van de asteroïde.

Nadat de één miljard dollar kostende Osiris-Rex zijn doelwit wekenlang nauwgezet had bestudeerd, kwamen de motoren gisteren om 20.43 uur acht seconden tot ontbranding om perfect in een baan rond de koolstofrijke Bennu te komen, aldus de NASA.

Potentieel gevaar

Dat hemellichaam heeft een diameter van slechts 492 meter.

In juli 2020 moet de sonde stalen nemen van de asteroïde. Die landen in een soort container in september 2023 in de Amerikaanse staat Utah.

Bennu geldt als een potentieel gevaarlijke asteroïde voor ons. Er is 1 kans op 2.800 dat het ding rond het jaar 2135 met ons in botsing komt.

Wetenschappers hopen dankzij de missie meer te leren over het ontstaan van ons zonnestelsel.