Amerikaanse astronaut Richard Searfoss overleden jv

09 oktober 2018

17u24

Bron: belga 0 Wetenschap De Amerikaanse astronaut Richard Searfoss is op 62-jarige leeftijd overleden. Dit heeft space.com gemeld op gezag van Tehachapi News.

Het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA selecteerde Searfoss in januari 1990 om astronaut te worden. In 1993 maakte hij zijn eerste ruimtevlucht als piloot van het ruimteveer Columbia. Drie jaar later was hij opnieuw piloot, toen het veer Atlantis naar en van het Russische ruimtestation Mir vloog.

In 1998 was Searfoss gezagvoerder van de Columbia toen de oudste shuttle van de NASA voor het laatst met de Europese laboratoriummodule Spacelab rondom onze planeet wentelde. In totaal heeft de astronaut 39 dagen 3 uur en 18 minuten in de ruimte doorgebracht.

Searfoss overleed op 29 september in zijn woning in het Californische Bear Valley Springs, aldus space.com.