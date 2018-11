Amerikaans ruimtevaartbedrijf SpaceX mag 12.000 satellieten in de ruimte brengen KVE

16 november 2018

18u10

Bron: Belga 0 Wetenschap Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft van de Amerikaanse federale autoriteiten toestemming gekregen om in de jaren twintig een constellatie van 11.943 satellieten in de ruimte te brengen voor wereldwijde internettoegang aan hoog debiet.

Ter vergelijking: sinds de Sovjetrussische Spoetnik in 1957 heeft de mensheid iets meer dan achtduizend objecten de ruimte ingeschoten, zo berekende het Ruimtevaartbureau van de Verenigde Naties. Het telt er nu nog 4.880, maar volgens het Amerikaanse leger zijn er minder dan 2.000 nog actief. De constellatie van SpaceX zal het aantal meervoudig opdrijven. En dan zijn er nog concurrerende projecten van andere bedrijven zoals OneWeb dat 900 satellieten voorziet.

De federale communicatiecommissie FCC liet weten dat zij de lancering van 7.518 kunstmanen door SpaceX heeft goedgekeurd, na in maart al het licht op groen voor 4.425 andere stuks te hebben gezet. Hiervan is nog geen enkel exemplaar gelanceerd. Het bedrijf van Elon Musk heeft zes jaar tijd om de helft van het pakket in de ruimte te brengen en negen jaar voor het geheel.

SpaceX wil die satellieten in een zeer lage baan opereren: een hoogte tussen 335 en 346 km, of onder de baan van het Internationaal Ruimtestation dat op ongeveer 400 km hoogte rond onze planeet wentelt.

Probleem is dat een zo lage baan aanhouden moeilijk is en dat kleine satellieten een korte levensduur, enkele jaren, hebben. De FCC liet nog andere bedrijven toe honderden kunstmanen te lanceren: Kepler (140), Telesat (117) en LeoSat (78).

