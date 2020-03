Amerikaan sterft nadat hij variant op antimalariamiddel inneemt tegen corona: "Ga niet zelf aan de slag met medicijnen” TT

24 maart 2020

18u17

Bron: Reuters, The Guardian, NBC 0 Wetenschap In de Verenigde Staten is een man overleden toen hij en zijn vrouw een variant van het antimalariamiddel chloroquine innamen nadat ze president Donald Trump erover hoorden vertellen. De vrouw raakte ernstig ziek, maar overleefde wel. Het koppel slikte een hoeveelheid aquariumpoetsmiddel in, dat hetzelfde actieve bestanddeel bevat als het geneesmiddel. Chloroquine kan wel helpen bij de behandeling van patiënten met het nieuwe coronavirus, maar wetenschappers roepen op niet zelf aan de slag te gaan met eigen medicatie.

Het koppel zestigplussers uit Phoenix werd onmiddellijk ziek nadat ze chloroquinefosfaat hadden ingenomen, een middel dat gebruikt wordt om aquariums te poetsen. Ze werden overgebracht naar het Banner Health Hospital, waar de man overleed. De vrouw overleefde ternauwernood.

Chloroquinefosfaat bevat hetzelfde actieve bestanddeel als het goedkope bestaande antimalariamiddel chloroquine. Dat middel kan helpen bij de behandeling van Covid 19-patiënten, zo blijkt uit een aantal tests over de wereld de afgelopen weken. Amerikaans president Donald Trump toonde zich de afgelopen dagen alvast bijzonder optimistisch. Zaterdag tweette hij dat hydroxychloroquine in combinatie met een ander middel “een echte kans heeft een van de grootste gamechangers in de geschiedenis van de geneeskunde” te worden.

“Het is al goedgekeurd”

Op een persconferentie vertelde Trump later dat de FDA (Food and Drugs Administration) het medicijn al had goedgekeurd, wat de FDA later moest rechtzetten. “Chloroquine is gekend als malariageneesmiddel”, aldus Trump. “Het bestaat al lang, en dat is goed, want als het niet gaan zoals geplant, gaat het toch niemand doden. Met een nieuw medicijn kan dat wel gebeuren. Er zijn zeer, zeer bemoedigende resultaten. We gaan het middel bijna onmiddellijk beschikbaar maken. De FDA is al door het goedkeuringsproces gegaan, het is goedgekeurd. Ze zijn van ‘vele maanden’ naar ‘onmiddellijk’ gegaan.”

Dat laatste klopt dus niet, aldus de FDA: chloroquine is enkel goedgekeurd als antimalariamiddel en als behandeling tegen onder andere artritis, niet tegen Covid-19. Er lopen tests, er is anekdotisch bewijs, maar er is nog meer onderzoek nodig, zei topman Anthony Fauci later. Volgens hem mag Trump optimistisch zijn, maar is er nog niet voldoende wetenschappelijk bewijs.

“Geloof het niet, bel je dokter”

Volgens de vrouw dachten zij en haar man dat chloroquine hen kon beschermen tegen het virus. In Phoenix is de laatste dagen een stijging van het aantal besmettingen vastgesteld. Ze hadden het middel in huis “omdat ik vroeger koi-vissen had”, zo verklaarde de vrouw later tegenover NBC. “Ik zag het staan op het rek en dacht bij mezelf: ‘Is dat niet het middel waar ze het over hebben op tv? Trump bleef maar zeggen dat het eigenlijk gewoon een geneesmiddel tegen het virus was. Maar geloof het niet, neem niks in. Geloof niks dat de president en zijn mensen zeggen. Bel gewoon je dokter.”

Zowel de FDA als het ziekenhuis in Phoenix roept Amerikanen in een mededeling op absoluut niet met eigen medicatie aan de slag te gaan. “Gezien de onzekerheid begrijpen we dat mensen op zoek gaan naar nieuwe manieren om dit virus te behandelen, maar zelfmedicatie is niet de juiste manier”, aldus het ziekenhuis. “Het laatste wat we nu nodig hebben is dat onze spoeddiensten nu overrompeld worden met patiënten die denken dat ze een vage en risicovolle oplossing hebben gevonden die in werkelijkheid hun gezondheid nog meer in gevaar brengt.”

HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains - Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents)..... Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

SARS

Bij ons wijzen wetenschappers er eveneens op dat chloroquine bemoedigende resultaten geeft, maar dat er meer onderzoek nodig is. Het is in Leuven dat het team van viroloog Marc Van Ranst in 2004 al aanwijzingen vond dat chloroquine werkte in de behandeling van patiënten met het SARS-virus. Ook nu is het al getest tegen het nieuwe coronavirus, onder andere in China en Frankrijk. “Mocht ik zelf Covid-19 hebben, dan zou ik dit nemen”, zei Van Ranst er vorige week over.

Maar ook hij benadrukte dat er nog geen onomstotelijk bewijs is. “We moeten wachten op een publicatie om officieel blij te zijn, maar in een pandemie is het niet uitzonderlijk dat eerst experimentele bevindingen komen en dan pas de publicatie. En dat er in de praktijk al wordt gewerkt met medicatie die echt verschil maakt, zeker als die bekend en veilig is. Deze medicatie reduceert de kortademigheid en slechte zuurstofopname flink.”

Het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten meldde zaterdag dat elk ziekenhuis in België hydroxychloroquine zal ontvangen, “goed om 22.000 patiënten te behandelen”, klinkt het. Het agentschap nuanceerde daarbij meteen dat het gebruik van (hydroxy)chloroquine ernstige bijwerkingen kan hebben en dat er nog geen onomstotelijk bewijs is dat het effectief werkt bij patiënten met Covid-19.