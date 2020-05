Amerika lanceert succesvol onbemande mini-spaceshuttle JOBR

18 mei 2020

16u07

Bron: DPA 0 Wetenschap De Amerikaanse luchtmacht heeft opnieuw en met succes zijn onbemande mini-spaceshuttle gelanceerd. Dat heeft het lucht- en ruimtevaartbedrijf Boeing, dat het toestel heeft gebouwd, bekendgemaakt.

Van op Cape Canaveral in Florida vertrok zondag, om 15.14 uur Belgische tijd, een krachtige Atlas-V draagraket. Die zette succesvol de X-37B mini-spaceshuttle in een baan rond onze planeet. Het is de zesde missie van dit ruimteschip, dat aan de beroemde spaceshuttle van ruimtevaartbureau NASA doet denken.

Onderzoek

De shuttle, die ook bekend is onder de naam OTV, zal de satelliet FalconSat-8 uitzetten en experimenten uitvoeren. Het gaat onder andere om onderzoek naar de impact van straling en andere effecten in de ruimte op zaden en materialen om voedsel te laten groeien. OTV zal ook gebruik worden voor het uittesten van herbruikbare ruimtetechnologie.

Volgens Boeing is het toestel oorspronkelijk ontwikkeld voor vluchten tot 270 dagen. De vorige keer wentelde de minishuttle 780 dagen rondom onze planeet. De X-37B is negen meter lang, de vleugels hebben een spanwijdte van 4,5 meter. De eerste vlucht vond in 2010 plaats.

Lees ook:

Nieuwe hypothese over herkomst mysterieuze sigaarvormige ruimterots: scherf van dode planeet

Chinees ruimtetuig slaagt er niet in terug te keren naar de aarde

Prototype van SpaceX ontploft bij test