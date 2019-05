Alweer een stapje dichter bij de maan: NASA stelt plannen voor nieuw ruimtestation voor AW

24 mei 2019

16u23

Bron: NASA 16 Wetenschap Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA heeft grootse plannen met de maan. Artemis, dochter van Zeus en tweelingzus van Apollo, “is de godin van de maan” en tevens ook de naam van het nieuwe programma van NASA. Het eerste onderdeel van het ambitieuze maanprogramma is de Lunar Gateway: een nieuw ruimtestation.

“We gaan naar de maan, om er te blijven", zo verkondigde NASA een tiental dagen geleden bij de voorstelling van het nieuwe “Artemis”-programma. Enkele dagen later lijken de plannen alweer een beetje concreter. In 2022 zal er alvast een testmodel van een nieuw ruimtestation gelanceerd worden. Dat vertelde NASA-baas Jim Bridenstine tijdens een persconferentie.

We are going to the Moon — to stay.



We will build sustainable infrastructure to support missions to Mars and beyond. This is what we’re building. This is what we’re training for. We are going. #Moon2024 pic.twitter.com/dgL6NoZ2Rj NASA(@ NASA) link



ISS versus Lunar Gateway

Het nieuwe ruimtestation zal in vele opzichten lijken op het internationale ruimtestation (ISS). Alleen zal de Lunar Gateway niet rond de aarde, maar wel rond de maan cirkelen. Daarbij zal het veel kleiner zijn dan het ISS. Nog een belangrijk onderscheid: terwijl astronauten ruim een jaar in het ISS kunnen verblijven, zal dat in de Lunar Gateway hooguit drie maanden mogelijk zijn. Doordat de Gateway maar zo groot zal zijn als een eenkamerflat zijn er minder voorzieningen dan in het ISS. Bovendien kunnen er in het ISS, dat groter is dan een huis met zes slaapkamers, grotere voorraden aangelegd worden.

Het nieuwe ruimtestation zal in twee fases gebouwd worden. In een eerste fase zal de Lunar Gateway gebruikt worden om af te dalen naar de maan. In een tweede fase, die omstreeks 2028 gepland staat, wordt het ruimtestation omgetoverd tot een ruimte waar astronauten enige tijd kunnen verblijven. En zo zal het onderzoek naar de maan een tikkeltje geïntensifieerd worden.

(Lees verder onder de foto)

Race naar de maan

Jim Bridenstine maakte eerder al de naam van het programma bekend, alsook de datum waarop de Amerikaanse astronauten opnieuw op de maan willen landen. NASA mikte er in eerste instantie op om in 2028 weer een maanreis te maken, maar Trump wilde de datum vier jaar naar voren halen en kwam daarom met extra geld over de brug: maar liefst 1,6 miljard dollar (1,4 miljard euro). Er zijn immers andere (maan)kapers op de kust en de Amerikaanse president wil de eerste blijven.

Under my Administration, we are restoring @NASA to greatness and we are going back to the Moon, then Mars. I am updating my budget to include an additional $1.6 billion so that we can return to Space in a BIG WAY! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link