Alcohol doet mensen samenkomen en is cruciaal voor voortbestaan mensheid Wijn én bier = meer plezier Philippe Ghysens

21 augustus 2018

16u29 18 Wetenschap Sla alcohol niet langer in de ban: een glas wijn of bier is juist cruciaal voor het voortbestaan van de mensheid. “(Matige) drinkers hebben meer vrienden en een rijker sociaal leven”, zeggen Britse onderzoekers. Dat komt door het gunstige effect van endorfines - ook de bron van het goed gevoel dat lopers krijgen.

Waarom drinkt de mens al eeuwenlang alcohol - als het toch zo slecht voor lichaam en geest is? Die vraag stelden de onderzoekers van het departement Experimentele Psychologie aan de Universiteit van Oxford zich. Heeft matig drinken dan toch geen positieve effecten? Het antwoord, zo zegt professor Robin Dunbar nu, is: ja. Meer zelfs: alcoholgebruik speelt een grotere rol in de evolutie van de mensheid dan we dachten.

