Al bijna 2.000 vrijwilligers bereid zich te laten besmetten met coronavirus voor omstreden studie naar vaccin

23 april 2020

10u25

Bron: Nature 5 Wetenschap Menselijke experimenten waarbij proefpersonen zich vrijwillig laten besmetten met het nieuwe coronavirus in de zoektocht naar een vaccin zijn controversieel, maar het idee wint toch stilaan veld. Dat schrijft Nature. Voorlopig staat zo’n klinische studie wel nog nergens op de planning.

De noodzaak van een goed vaccin tegen het nieuwe coronavirus was al snel na de uitbraak in Wuhan duidelijk. Nu Covid-19 de hele wereld in zijn greep houdt, is het een race tegen de klok geworden en worden er ook omstreden methodes tegen het licht gehouden. Zoals het opzettelijk besmetten van jonge, gezonde mensen - vrijwilligers, weliswaar.

Op de website 1daysooner.org, die onafhankelijk van farmabedrijven opereert, boden al meer dan 1.750 vrijwilligers zich aan voor zo’n menselijk experiment. Volgens initiatiefnemer Josh Morrison toont dit aan dat, ondanks de controverse, de steun hiervoor groeit. Waarom hij zo veel mogelijk vrijwilligers wil? Deze onderzoeksmethode kan sneller vooruitgang maken in de ontwikkeling van een vaccin dan traditionele klinische studies, legt Morrison uit. Bij die laatste krijgen duizenden mensen ofwel een vaccin, ofwel een placebo toegediend. Wetenschappers moeten dan nagaan wie van hen de infectie in het dagelijkse leven oploopt. Dat neemt veel tijd in beslag. In theorie gaat een onderzoek met vrijwilligers veel sneller, omdat een kleinere groep proefpersonen gewoon een kandidaat-vaccin krijgt toegediend en vervolgens opzettelijk besmet wordt met het coronavirus, om zo te testen hoe efficiënt dat vaccin is.

Jonge stedelingen

Josh Morrison wil de bevoegde overheden bewust maken van het nut van menselijke experimenten “door de stem van de deelnemers te laten horen”. De meeste vrijwilligers blijken jonge stedelingen te zijn, erg gemotiveerd om iets constructiefs te doen in de strijd tegen het coronavirus. “Velen vermelden dat ze het risico kennen, maar er ook van overtuigd zijn dat de voordelen van een vaccinversnelling zo enorm zijn, dat dit het allemaal waard is voor hen”, zegt Morrison.

Dit soort klinische proeven is eerder al uitgevoerd voor ziektes als griep en malaria. Een team rond bio-ethicus Nir Eyal van de Rutgers University in New Brunswick in New Jersey beschreef in een wetenschappelijk artikel hoe zo’n experiment op een veilige en ethisch verantwoorde manier kan verlopen. Ook bij politici lijkt inmiddels de steun hiervoor toe te nemen. Deze week nog riepen 35 Amerikaanse congresleden op om klinische studies met vrijwilligers in overweging te nemen, met als doel een vaccin tegen Covid-19.

Hoofd van het vaccinatieprogramma van het wetenschappelijke fonds Wellcome in Londen, Charlie Weller, twijfelt er dan weer aan of een studie met vrijwilligers wel degelijk sneller tot de ontwikkeling van een vaccin zou komen. Zij vindt dat er eerst nog een aantal ethische en veiligheidskwesties moet worden opgehelderd.

