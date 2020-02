Airbus onthult nieuw futuristisch design voor milieuvriendelijker vliegtuig YV

11 februari 2020

11u01

Bron: Reuters 0 Wetenschap De Europese vliegtuigproducent Airbus heeft op de Singapore Airshow naar eigen zeggen “de volgende generatie vliegtuigen” voorgesteld. Het toestel, met voorlopige codenaam Maveric, heeft een nieuw ergonomisch design waardoor het 20 procent minder zou uitstoten en zo ook milieuvriendelijker is.

Het opvallendste aan het nieuwe model is dat de vleugels van het vliegtuig overgaan in de romp. De technologie daarachter is wel niet nieuw, die bestaat al sinds de jaren ‘40 en werd zo bijvoorbeeld gebruikt bij de bouw van de B-2 bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht.

Nieuw is wel dat de vliegtuigbouwer nu ook experimenteert om de technologie te verwerken in passagiersvliegtuigen. De reden daarachter is dat de vliegtuigen minder energie zouden verbruiken, en zo ook beter zouden zijn voor het milieu. Sinds vorig jaar test Airbus een prototype op een geheime locatie in Frankrijk.

“Strijd tegen klimaatverandering”

“We geloven dat het hoog tijd is om de technologie verder te onderzoeken”, klinkt het bij Jean-Brice Dumont, executive vice-president engineering bij Airbus. “We hebben deze technologieën nodig in de strijd tegen de klimaatverandering. Dit zijn de nieuwe generatie vliegtuigen.”

Hij zei er wel bij dat het nog te vroeg is om te bevestigen dat de nieuwe vormgeving ook echt verwerkt zal worden in vliegtuigen voor middellange afstanden.

Airbus onderzoekt nu vooral hoe de binnenkant van zo'n vliegtuig eruit moet zien. Op de maquette zitten er namelijk geen vensters. Mogelijk komen er videoschermen die de vensters vervangen om claustrofobie bij passagiers tegen te gaan.