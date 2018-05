AI-expert: "We moeten niet bang zijn van robots. Ze gaan deel uitmaken van ons gezin" kv

29 mei 2018

18u38

Bron: The Telegraph 3 Wetenschap Elon Musk waarschuwt al jaren voor de gevaren van artificiële intelligentie (AI). "Robots zullen tot álles in staat zijn”, zei hij vorig jaar tijdens een conventie van Amerikaanse gouverneurs. Ook de recent overleden fysicus Stephen Hawking en Microsoft-oprichter Bill Gates hebben al herhaaldelijk aangedrongen op voorzichtigheid met AI. Maar volgens een expert aan de universiteit van Oxford loopt het zo’n vaart niet. Robots zullen immers deel gaan uitmaken van ons gezin, zegt hij.

De vrees dat machines een bewustzijn zullen hebben en zich tegen de mensheid keren, is nergens op gebaseerd, zegt Nigel Shadbolt, professor computerwetenschappen aan de universiteit van Oxford.

De manier waarop robots in Hollywoodfilms afgebeeld worden, geeft ons de indruk dat ze allemaal op een dag gek, slecht en gevaarlijk zullen zijn. “Maar dit gaat voorbij aan het echte probleem. Het is niet artificiële intelligentie waarvan je bang moet zijn. Het is natuurlijke domheid”, aldus Shadbolt op het Hay Festival, een festival voor literatuur in kunst in Wales. “Natuurlijk beginnen mensen zich zorgen te maken: gaan de machines wakker worden? Gaan ze superbekwaam zijn? Ik wil je vertellen: nee, nee dat gaan ze niet zijn.”

Het is niet artificiële intelligentie waarvan je bang moet zijn. Het is natuurlijke domheid. Professor Nigel Shadbolt

Volgens Shadbolt ligt de nadruk op de ontwikkeling van AI die gespecialiseerd is in nauw afgelijnde taken. Het zijn overigens mensen, niet computers die de relatie met robots verder willen ontwikkelen, verduidelijkt hij. Binnenkort zullen we empathie voor hen hebben. He zal niet lang duren voor deze toestellen de metgezellen zijn waarmee onze kinderen opgroeien en die voor ons zorgen als we oud zijn – van de wieg tot het graf.

“We projecteren emoties en bedoelingen op deze systemen. Het maakt niet uit dat er niemand ‘thuis’ is in de elektrische circuits, gewoon een erg goede chatbot. Het doet er niet toe. We zullen buitengewoon gehecht aan hen geraken”, aldus Shadbolt.

We projecteren emoties en bedoelingen op deze systemen. Het maakt niet uit dat er niemand ‘thuis’ is in de elektrische circuits, gewoon een erg goede chatbot. Professor Nigel Shadbolt

Volgens de professor is die evolutie al aan de gang. Hij haalde het voorbeeld aan van een ceremonie in Japan eerder deze maand waarbij boeddhistische monniken een herdenking organiseerden voor 114 “overleden” Sony-robothonden. “Er werd gehuild. Dit waren ook erg geliefde familieleden.”

We proberen gevoelens op robots, terwijl die zelf helemaal geen emoties ervaren, verduidelijkt hij, onder aanhaling van het voorbeeld van de IBM-supercomputer Watson. Die moest het in 2011 opnemen tegen twee kampioenen van de Amerikaanse tv-quiz Jeopardy ( Waagstuk, red.). "Watson presteerde in dit spel op bovenmenselijk niveau omdat hij in essentie een gigantische database gebruikte van feiten en training tijdens voorgaande spelletjes. Hij geeft de indruk slim en bewust te zijn. Maar ik kan je verzekeren dat Watson zich helemaal niet tevreden voelde toen hij de besten van de wereld versloeg."