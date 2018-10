Ahoy maatjes! Ruimtepiraat teistert de sterrenhemel AW

25 oktober 2018

11u13

Bron: ESO 0 Wetenschap ESO (de Europese Zuidelijke Sterrenwacht) is een organisatie die zich bezighoudt met astronomisch onderzoek. Af en toe delen ze via foto’s wat ze op hun ruimtelijke pad tegenkomen. Onlangs was dat een echte ruimtepiraat die de zuidelijke hemelkoepel lijkt te teisteren.

Het filmpje en de foto’s die ESO heeft vrijgegeven, tonen het gezicht van wat lijkt op een kosmische piraat. Twee heldere sterrenhopen lijken je dreigend aan te staren, alsof het ogen zijn. De nevel rondom de sterren vormen (met wat inbeeldingsvermogen) een menselijke schedel. Het stervormingsgebied kreeg de toepasselijke bijnaam ‘Doodshoofd-met-gekruiste-beenderen-nevel’.



De jonge heldere formatie (NGC 2467) bestaat uit wervelende wolken van gas en stof (het materiaal van toekomstige sterren) en verschuilt zich in het sterrenbeeld Puppis of Achtersteven. Een redelijk groot sterrenbeeld dat zich in de zuidelijke hemelkoepel bevindt en niet enkel voor de professionals van ESO, maar ook voor amateurs-astronomen verschillende mooie objecten bevat.

Kosmisch ruimteschip

Achtersteven vormde trouwens met andere sterrenbeelden (Carina, Pyxis en Vela) het voormalige sterrenbeeld Argo Navis of het Argo Schip. Met wat fantasie maakt het doodshoofd dus deel uit van een enorm kosmisch piratenschip.



VLT

En zo kan je al eens verder wegdromen wanneer je de volgende keer naar de sterren kijkt, al is de kosmische piraat jammer genoeg niet met het blote oog waarneembaar. Daarvoor heb je een Very Large Telescope (VLT) nodig, het meest geavanceerde optische instrument ter wereld. ESO bezit er vier.