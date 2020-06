Afstandsregel of mondmasker? Grootschalige meta-analyse onthult wat het beste werkt tegen verspreiding van Covid-19



AW

02 juni 2020

17u47

Bron: The Lancet 4 Wetenschap Mondmaskers of de afstandsregel hanteren: wat werkt nu eigenlijk het beste om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen? Volgens een meta-analyse, waarbij wetenschappers 172 eerder uitgevoerde observatieonderzoeken bundelden, blijkt de afstandsregel de kans op verspreiding het kleinst te maken.

Gaande van het correct gebruik van een mondmasker tot het dragen van oogbescherming: geen van deze methoden biedt volledige bescherming tegen Covid-19. Zélfs niet bij correct gebruik. Wat ze wel doen is de kans op besmetting en dus de verspreiding van het virus drastisch verkleinen. “Onze bevindingen leveren het beste bewijs dat het optimale gebruik van deze middelen de curves helpt afvlakken”, stelt medeonderzoeker Holger Schünemann van de McMaster University in Canada. Dat zou bij een volgende pandemie een belangrijke rol kunnen spelen.

Afstandsregel

In totaal werden zeven Covid-19-onderzoeken – met in totaal 6.674 deelnemers - opgenomen in de meta-analyse. Die rapporteerden consistent een kleinere kans op besmetting mits een mondmasker of oogbescherming gebruikt werd, of de afstandsregel gehanteerd werd.



Zo is de kans op besmetting is 13 procent zodra individuen geen meter afstand bewaren. Bij anderhalve meter afstand in eenzelfde situatie is de kans op besmetting nog maar 2,6 procent. Hoe groter de afstand tussen individuen wordt, hoe kleiner de kans op besmetting. Daarvoor is er voldoende bewijs voorhanden, aldus de wetenschappers. “Dat kan van belang zijn voor het contacttracing", stellen de onderzoekers. Zodra een bepaalde afstand gerespecteerd werd tussen individuen, is het besmettingsgevaar zo klein dat de personen niet opgespoord dienen te worden.

Oogbescherming

Uit de (13) verschillende studies die het effect van oogbescherming bestudeerden, besluiten onderzoekers dat het risico op besmetting via de ogen 16 procent is wanneer men geen veiligheidsbril draagt. Mét veiligheidsbril is de kans op besmetting 6 procent. De onderzoekers merken evenwel op dat het bewijs omtrent de veiligheid van oogbescherming eerder onzeker is.

Mondmaskers

Tot slot wordt er op basis van 10 onderzoeken naar het gebruik van mondmaskers, geconcludeerd dat de kans op besmetting mét masker iets meer dan 3 procent is. In eenzelfde situatie zonder mondmasker is dat nog 17 procent. Daarbij werd er voornamelijk gefocust op het gebruik van mondmaskers binnenshuis. Verder speelt het type mondmasker een grote rol: chirurgische maskers werken een stuk beter dan stoffen mondmaskers.

NEW—Most comprehensive study to date provides evidence on optimal physical distancing, face masks, and eye protection to prevent spread of #COVID19: a systematic review and meta-analysis of 172 observational studies https://t.co/3jakqNDDaQ pic.twitter.com/uNUK2fvSKi The Lancet(@ TheLancet) link

Beperkingen

Al gaat het om een grootschalige meta-analyse en is het de eerste in zijn soort, het onderzoek heeft enkele beperkingen. Zo wordt er in de gebundelde studies weinig rekening gehouden met zorgomgevingen (ziekenhuizen en/of woonzorgcentra). Daarbij focussen veel onderzoeken op SARS en MERS, soortgelijke virussen, maar niet op het nieuwe coronavirus Covid-19. Tot slot wordt de link tussen de duur van de blootstelling aan het virus en het daarmee gepaard gaande besmettingsgevaar niet in kaart gebracht.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de WHO en werd gepubliceerd door het vaktijdschrift The Lancet.