Afgehakte gebalsemde hoofden leveren bewijs: dappere Galliërs vierden overwinning met trofeeën

07 november 2018

De oude Kelten waren gevreesde krijgers, onder andere omdat ze op een ietwat lugubere manier met hun overwinningen te koop liepen. Zo zouden ze de hoofden afhakken van hun slachtoffers om die daarna rond de nek van hun paarden mee naar huis te nemen, als trofeeën. Het staalharde bewijs voor hun gruweldaden werd nu door enkele archeologen in Frankrijk gevonden.

Griekse en Romeinse teksten suggereerden al dat de Galliërs –de Kelten die in België en aangrenzende gebieden woonden- hun vijanden onthoofden om ze vervolgens rond de nek van hun paarden te hangen. Dat deden ze om hun tegenstanders nog meer schrik aan te jagen.



Gebalsemde schedels

Zoveel jaren later werden er resten gevonden van zulke gebalsemde hoofden. Wetenschappers zeggen dat ze stukjes schedel hebben gevonden in het zuiden van Frankrijk. Daarop vonden ze een soort van cederolie die destijds gebruikt werd om de hoofden te balsemen. Dat deden de krijgers opdat de gelaatstrekken van de vijand duidelijk zichtbaar bleven. Volgens de oude geschriften werden enkel de belangrijkste tegenstanders als trofee tentoongesteld. Die trofeeën zouden hun leven lief zijn en zelfs meer waardevol geacht zijn dan eender welk gewicht aan goud.

Vermoedelijk werden de hersenen ook verwijderd. De stukjes schedels waren afkomstig van zo’n vijftig verschillende schedels die dateren van de derde eeuw voor Christus. Rond die tijd trokken de Kelten steeds meer in westelijke richting.



Sculptuur

Eerdere vondsten in dezelfde streek zijn onder andere een sculptuur van een Keltische krijger. Die krijger rijdt met zwaard en speer op zijn paard. En rond de nek van dat paard hangt effectief een hoofd.