Aarde slorpt eigen oceanen gulzig op

15 november 2018

12u38

15 november 2018

Als tektonische platen -stukken van de aardkorst- onder elkaar duiken, wordt er drie keer meer water onder het aardoppervlakte gezogen dan oorspronkelijk gedacht werd. Dat blijkt uit recent onderzoek dat in het tijdschrift Nature verscheen. Zal onze planeet zichzelf niet uitdrogen op die manier?

De oppervlakte van de aarde bestaat uit zeven grote tektonische platen en acht kleinere. Die platen verschuiven jaarlijks enkele millimeters (5 tot 85 millimeter), op een zeer traag tempo. Dat proces wordt aangeduid met de wetenschappelijke term ‘platentektoniek’. Wanneer de aardplaten verschuiven wordt er een beetje water mee onder de aardkorst getrokken. Maar dat beetje blijkt drie keer meer te zijn dan eerst gedacht werd.



Dat roept natuurlijk een aantal vragen op. Hoe komt het dat wetenschappers zich zo lang vergisten, wordt de inhoud van onze oceanen daardoor kleiner, en zal de aarde zichzelf uiteindelijk uitdrogen waardoor er binnenkort geen oceanen meer bestaan?

Geen vermist water

Wetenschappers veronderstelden jarenlang dat de hoeveelheid water die onder de aardkorst verdwijnt veel kleiner zou zijn. Dat komt omdat er ook wat water vrijkomt bij de beweging die de aardplaten maken. Er is geen water vermist, de inhoud van de oceanen bleef met andere woorden tamelijk stabiel. Dat veronderstelt dat de hoeveelheid die naar buiten wordt gestuwd ongeveer gelijk is aan de hoeveelheid die onder de aardoppervlakte verdwijnt.

Aardbevingen en tsunami’s

Voor onze oceanen maakt de grotere hoeveelheid water die de aarde opslokt dus geen groot verschil. Anderzijds speelt de hoeveelheid wel een belangrijke rol bij het ontstaan van aardbevingen en tsunami’s.



De aanwezigheid van water kan de temperatuur waarop gesteente smelt immers sterk beïnvloeden. Daardoor draagt het water onder de aardoppervlakte bij tot de ontwikkeling van magma –het vloeibare gesteente dat ook in de vorm van lava uit vulkanen stroomt. Die magma doet de platen trouwens ook bewegen. Wanneer de hoeveelheid magma groter wordt, kan een tektonische plaat plots sneller verschuiven. En door het enorme gewicht van de aardplaten kan de verschuiving een grote spanning creëren. Vervolgens barst die in één ruk los, in de vorm van een aardbeving.

De nieuwe bevindingen kunnen helpen bij het accurater voorspellen van zulke aardbevingen.

Vertragingen

Voor hun onderzoek bestudeerden wetenschappers hoe snel de trillingen van aardbevingen zich voortbewegen. Eenmaal die beweging vertraagt, ontstaat een subductiezone waarbij een oceanische aardplaat –zwaarder dan de continentale platen- onder een continentale schuift en water met zich meetrekt. Aan de hand van de vertragingen konden ze de breuken detecteren die zich vulden met water.

Tektonische platen

De zes grote tektonische platen zijn de Afrikaanse, de Antarctische, de Australische, de Euraziatische, de Noord-Amerikaanse, de Pacifische en de Zuid-Amerikaanse Plaat. Daarnaast zijn er nog acht kleinere platen.