Aarde 'hacken' om opwarming terug te draaien, is geen sciencefiction. Maar kan zware gevolgen hebben Karen Van Eyken

29 januari 2018

15u50

Bron: De Tijd, Inverse, Scientias 1 Wetenschap Als we zelf prutsen aan de atmosfeer, zouden we de klimaatopwarming kunnen stoppen. Het is een controversieel idee maar geen sciencefiction. Al waarschuwen wetenschappers dat het wellicht veel te gevaarlijk is om in de praktijk te brengen. Dit is waarom.

De Aarde warmt op. En dat zal zo blijven doorgaan indien we er niet in slagen om de CO2-uitstoot voldoende terug te dringen. De gevolgen zullen voor iedereen voelbaar zijn onder de vorm van extreme weerfenomenen zoals langdurige droogte, hevige bosbranden en grote overstromingen.

Een drastische ingreep dringt zich op. We zouden dan zelf zwaveldeeltjes in de atmosfeer kunnen brengen. Vulkanen doen dit van nature maar uiteraard niet op commando. Enter geo-engineering.

Het gaat dan als het ware om het hacken van de Aarde waarbij men de atmosfeer op grootschalige wijze manipuleert. Dit kan door het creëren van grote zwavelwolken die de straling van de zon moeten reflecteren en zo een welgekomen afkoeling bewerkstelligen. Vliegtuigen moeten die deeltjes dan wel continu in de lucht brengen.

Dat is de theorie. In de praktijk zijn er nog vele hordes te nemen. Dergelijke vliegtuigen zijn bijvoorbeeld nog niet voorhanden en zouden nog moeten uitgevonden worden, zo weet De Tijd . Ook de risico's zijn gigantisch. Onderzoekers luiden in een nieuwe studie - gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift 'Nature' - dan ook de alarmbel. Geo-engineering is te gevaarlijk. De impact op fauna en flora zou kunnen verwoestend zijn.

De wetenschappers simuleerden een situatie waarbij vijftig jaar lang zo'n 5 miljoen ton zwaveldeeltjes in de atmosfeer zouden worden gebracht. Het zou een graad afkoeling teweegbrengen, zo meldt de wetenschappelijke nieuwssite Scientias op basis van de studie. Dat lijkt op het eerste gezicht prima. Maar stel dat het project abrupt moet worden stopgezet omwille van diverse redenen (van technische, geopolitieke of financiële aard), dan dreigt een catastrofe. De opwarming van de Aarde zou dan 10 keer sneller gaan dan wanneer men helemaal geen geo-engineering had gedaan.

Bij een verstoord ecosysteem zullen dieren andere regio's moeten opzoeken om te kunnen overleven, maar daar zullen ze amper de tijd voor krijgen. Bovendien is het allerminst gegarandeerd dat hun nieuwe leefgebied voldoende voedsel herbergt. Planten kunnen zich al helemaal niet verplaatsen en zullen eveneens zwaar getroffen worden.

Het staat vast dat de CO2-uitstoot moet teruggedrongen worden. Over hoe we dat moeten bewerkstelligen zijn de meningen verdeeld. Er zijn alvast nieuwe studies gepland om de positieve gevolgen maar ook de negatieve impact van geo-engineering in kaart te brengen.