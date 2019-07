Aantal mensen met chronische ziekten blijft stijgen tvc

02 juli 2019

18u58

Bron: Belga 0 Wetenschap Het aantal mensen met een chronische aandoening is de afgelopen 15 tot 20 jaar gestaag gestegen. Vorig jaar gaf 29,3 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder aan aan een langdurige ziekte te lijden. Dat blijkt uit een rapport van federale gezondheidsinstelling Sciensano.

Hoewel in 2001 nog om en bij de 25 procent van de bevolking aan een chronische ziekte leed, is dit nu gestegen naar 29,3 procent.

Van de chronische ziekten en aandoeningen blijken lage rugproblemen zowel bij mannen (23,2 procent) als bij vrouwen (26,4 procent) het meeste voor te komen. In de top tien staan ook nog enkele aandoeningen die kunnen worden gezien als risicofactoren van hart- en vaatziekten zoals een hoge bloeddruk en hoge cholesterol. Dat zou niet mogen verbazen aangezien hart- en vaatziekten nog steeds één van de belangrijkste doodsoorzaken zijn. Verder komen ook gewrichtsproblemen zoals artritis en artrose, langdurige vermoeidheid, allergie, nekproblemen en ernstige hoofdpijn zoals migraine nog het meest voor bij chronische aandoeningen.

Ook bij de jongere bevolking is er een stijging van enkele aandoeningen op te merken

De toename van het aantal mensen met chronische ziekten en aandoeningen kan voor een deel, maar niet volledig, verklaard worden door de vergrijzing van de bevolking, schrijft Sciensano. De cijfers tonen aan dat niet enkel de ouderdomskwaaltjes meer voorkomen. Ook bij de jongere bevolking is er een stijging van enkele aandoeningen op te merken. Astma, allergie, langdurige vermoeidheid en depressie komen bij hen significant meer voor dan vijf jaar geleden.

Daarnaast beschrijft 23 procent van de bevolking haar gezondheid als "slecht", wat betekent dat 77 procent van de bevolking haar gezondheid toch als "goed tot zeer goed" beschouwt. Dit plaatst België boven het Europese gemiddelde (70 procent in 2016). Het is opvallend dat de subjectieve gezondheidsbeleving tijdens deze periode vrij stabiel gebleven is, en het aantal mensen dat zegt aan een chronische aandoening te lijden, wel is gestegen. Dat duidt erop dat een toenemend aantal personen met een chronische ziekte zich toch gezond voelt.