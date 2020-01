Aantal griepgevallen gestegen, maar nog geen epidemie TT

22 januari 2020

15u55

Het aantal griepgevallen in ons land blijft in een opgaande curve. Tussen 13 en 19 januari hebben 109 personen per 100.000 inwoners hun huisarts geraadpleegd voor griepklachten (koorts, hoest, spierpijn, vermoeidheid, enz.). De week ervoor waren dat 94 consultaties per 100.000 inwoners. De griepactiviteit blijft dus stijgen, maar ligt nog onder de epidemische drempel. Dat meldt het wetenschappelijk gezondheidsinstituut Sciensano in de wekelijkse griepupdate.

De afgelopen weken is er een toename geweest van het aantal stalen dat positief is getest op griep: 53 procent van de door de huisarts verzamelde stalen waren positief voor Influenza A.

In België is er officieel sprake van een epidemie als de epidemische drempel (153 raadplegingen per 100.000 inwoners) gedurende ten minste twee opeenvolgende weken wordt overschreden, én ten minste 20 procent van de respiratoire stalen na analyse door Sciensano positief blijken te zijn voor een griepvirus.