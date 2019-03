Aan koffie denken maakt je brein al wakkerder NLA

31 maart 2019

16u39

Bron: Mirror 0 Wetenschap ’s Ochtends een kop koffie drinken om tegen slaperigheid te vechten is niets nieuws. Maar nu blijkt uit een onderzoek aan de Universiteit van Toronto dat de gedachte aan koffie alleen al genoeg is om je hersenen een opkikker te geven.

“Koffie is een van de meest populaire dranken ter wereld. Mensen komen vaak genoeg onrechtstreeks met koffie in aanraking, of denken aan koffie, zonder het echt te drinken. In het onderzoek wilden we nagaan wat dat onbewust met je brein doet en of het hetzelfde effect kan geven als wanneer je echt koffie zou drinken”, zegt Sam Maglio, een van de professors die aan het onderzoek meewerkte.

De onderzoekers toonden de participanten prikkels die ofwel met koffie of met thee te maken hadden. Uit die studies bleek dat de participanten die aan koffie dachten, het gevoel hadden dat de tijd sneller ging en dat zij veel nauwkeuriger nadachten dan de participanten die aan thee dachten. “Dat betekent dat de gedachte aan koffie al een invloed heeft op hoe mensen informatie verwerken en keuzes maken.”

“Het effect is wel niet zo sterk in culturen waar koffie niet zo’n grote rol speelt, zoals bijvoorbeeld in Oosterse culturen. Wij associëren koffie met een firmabaas die naar een belangrijke vergadering stormt en een trippel espresso in de hand heeft. Dat is een verband tussen cafeïne drinken en alertheid die in andere culturen misschien niet bestaat.”