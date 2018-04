Aan deze vreemde ziekte leed de prehistorische man van Cro-Magnon TT

01 april 2018

17u31

Bron: The Lancet 2 Wetenschap 150 jaar lang kenden we hem enkel van zijn schedel: de wereldberoemde 'man van Cro-Magnon'. Deze vroege moderne mens zwierf zo'n 28.000 jaar geleden in Zuid-Frankrijk, waar zijn skelet in 1868 in een grot werd teruggevonden. Wetenschappers zijn er nu in geslaagd zijn gezicht te reconstrueren, en wat blijkt: zijn gezicht stond vol (goedaardige) tumoren.

'Cro-Magnon 1' zoals de man wetenschappelijk heel maakte deel uit van een groep vroege familieleden van de moderne homo sapiens, waar ook bij toe behoren. Zijn skelet werd in de negentiende eeuw bij Dordogne gevonden, en van zijn soort zijn ook de beroemde rotstekeningen van Lascaux en Altamira in Spanje.

Om de 150ste verjaardag van de vondst te vieren, hebben wetenschappers zich de afgelopen tijd opnieuw in alle details van het skelet verdiept. De schedel van Cro-Magnon 1 ligt in het Musée de l'Homme in Parijs.

Forensisch antropoloog Philippe Charlier bestudeerde samen met zijn team het skelet met een microscanner. Wat ze zagen, haalden ze door databanken met medische gegevens. Daaruit is nu gebleken dat Cro-Magnon 1 aan neurofibromatose in het gezicht leed. Dat is een genetische ziekte waarbij goedaardige tumoren op het lichaam kunnen groeien.

Volgens Charlier was op het voorhoofd duidelijk een restant van een letsel te zien "dat wijst op de aanwezigheid van een neurofibroom". Ook op het linkeroor groeide er waarschijnlijk een tumor.

Uiteindelijk konden de wetenschappers een realistische afdruk van Cro-Magnon 1 maken, met op zijn voorhoofd een groot gezwel. Op de rest van zijn gezicht zitten kleinere gezwellen verspreid.