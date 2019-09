8 meter lang skelet blijkt nieuwe dinosoort mvdb

06 september 2019

12u41

Bron: ANP - AFP 0 Wetenschap Japanse wetenschappers hebben een nieuwe dinosaurussoort ontdekt na het in elkaar zetten van een bijna compleet skelet. Het geraamte is acht meter lang en daarmee is het de grootste dinosaurus die ooit in het land is ontdekt.

Na analyse van honderden botten van 72 miljoen jaar oud, concludeerde het team onder leiding van de Hokkaido Universiteit dat het skelet ooit behoorde tot een nieuwe soort hadrosaurus, een plantenetende dinosaurus die in het late krijt-tijdperk op de aarde liep.



Het eerste deel van het dier, een deel van de staart, werd gevonden in Noord-Japan in 2013. Latere opgravingen brachten het hele skelet naar boven. De wetenschappers denken de het gaat om een volwassen exemplaar van negen jaar oud met een gewicht van 4 ton of 5,3 ton, afhankelijk van de vraag of het op twee of vier poten liep.



Het team noemde de dinosaurus "Kamuysaurus japonicus," wat "Japanse drakengod" betekent, aldus een verklaring van de universiteit. De ontdekking is gepubliceerd in het Britse tijdschrift Scientific Reports.